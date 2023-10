Ucraina, la controffensiva si è fermata? Mosca avanza a est, Kiev ammette: «È una fase difficile»

Come sta andando l'altra guerra? Quella in Ucraina? Cerchiamo di capire quali sono stati gli ultimi sviluppi del conflitto alle porte dell'Europa.

Kiev sostiene di aver colpito due navi lanciamissili russe utilizzando delle “armi sperimentali” montate su droni marini, in un’operazione condotta dalla Marina ucraina insieme all’Intelligence. Altra importante contabilità sulla guerra del grano che va avanti da quando è iniziata l'invasione: da luglio la Russia avrebbe distrutto 300mila tonnellate di grano. Questi attacchi rappresentano un problema per la filiera alimentare globale perché hanno ridotto il potenziale di esportazione del grano del paese del 40%. Sul fronte orientale la situazione è molto complicata per la controffensiva di Kiev avviata questa estate: sono ancora in corso violenti scontri per il controllo della cittadina di Adviivka, nel Donetsk occupato dai russi. Adviivka è una città importante per la guerra perché è nelle mire di Putin almeno dal 2014.

