«Cari ballerini, fumate così resterete snelli»: l'Opera di Vienna nella bufera per abusi fisici e mentali

Abusi fisici e mentali sui giovani ballerini, dai 10 ai 18 anni: percosse, graffi e frasi ingiuriose e umilianti sul loro aspetto fisico. Fino alle pressioni psicologiche per non mangiare unito all'iniziazione al fumo per rimanere snelli. A scoperchiare tutto ciò e a mettere al centro delle polemiche la prestigiosa accademia di balletto dell'Opera di Stato di Vienna è stato un rapporto commissionato dal governo austriaco che ha accusato la Balletakademie della Staatsoper di maltrattamenti, non solo psicologici, su bambini e adolescenti.



A seguito di un'indagine per le segnalazioni e dell'inchiesta del settimanale Falter, che ha pubblicato un articolo dal titolo "We Were Broken", un'insegnante è stata licenziata mentre un altro - accusato da uno studente di aggressione sessuale - è stato sospeso dal suo incarico. L'Opera afferma di aver attuato una serie di misure e che il benessere degli studenti è una "priorità assoluta". Il numero di spettacoli è già stato ridotto, è stato introdotto un corso sull'alimentazione e sull'immagine corporea e sono stasti assunti degli psicologi. Ma nell'audizione statale di ieri la commissione ha descritto i passi compiuti fino ad ora come insufficienti.

La commissione d'inchiesta ha tenuto 16 audizioni, intervistando 24 persone. Nella sua relazione ha rilevato che gli studenti dell'accademia - di età compresa tra i 10 e i 18 anni - sono stati invitati a fumare per non prendere peso.

Abbiamo ricevuto segnalazioni in merito al consiglio, dato agli allievi, di iniziare a fumare per essere meno affamati

, ha dichiarato la presidente della commissione Susanne Reindl-Krauskopf durante una conferenza stampa. La commissione ha reso noto che l'istituzione si è caratterizzata per un generale disprezzo per il benessere dei bambini: i piccoli non venivano sufficientemente protetti dagli atteggiamenti discriminatori, dalle negligenze e dalle conseguenze negative sulla salute.

Fondata nel 1771, la Balletakademie di Vienna è tra le scuole di ballo più antiche al mondo. Circa l'80% dei suoi studenti viene dall'estero e finisce per danzare per alcune delle compagnie di balletto più prestigiose al mondo, tra cui il Royal Ballet di Londra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA