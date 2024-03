Fiera delle vacanze a Vienna, nel logo dello stand della Calabria mancano Sicilia e Sardegna: la polemica

Sponsorizzare le vacanze in Italia all'estero. Questo l'obiettivo degli stand del nostro paese alla Fiera delle Vacanze in corso a Vienna. Una bella idea, se non fosse che nel padiglione della Calabria a essere rappresentate sono state tutte le regioni italiane tranne la Sicilia e la Sardegna, non presenti nel logo.

La vicenda

Nel logo che rappresenta l'Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze in corso a Vienna, mancano la Sicilia e la Sardegna. Lo segnalano esponenti politici siciliani sottolineando che nell'immagine che rappresenta il nostro Paese, attraversato da un tricolore e con la scritta "Italien", sono state dimenticate le due isole maggiori. La Sardegna e la Sicilia vengono, invece, regolarmente rappresentate negli stand delle altre due Regione presenti alla Fiera di Vienna.

La fiera

È in corso da giovedì a Vienna la Fiera delle vacanze, annuale appuntamento dedicato alla promozione turistica che propone attività per il tempo libero e offerte di viaggi. La presenza italiana, grazie all'Ambasciata d'Italia in Austria, insieme a Enit e Agenzia Ice, è rappresentata dalla Regione Calabria, Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre che da un'associazione di comuni siciliani. L'obiettivo è promuovere, insieme agli operatori del settore, le bellezze artistico-culturali del nostro Paese, già tra le mete turistiche preferite dagli austriaci.