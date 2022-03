Lunedì 28 Marzo 2022, 14:21

I missili antiaerei di fabbricazione britannica stanno per essere schierati dall'Ucraina nella guerra contro l'armata russa. Il segretario del governo inglese alla Difesa Ben Wallace ha dichiarato domenica al The Mail che il sistema Starstreak, un missile a spalla che viaggia a una velocità tre volte superiore a quella del suono per abbattere i jet nemici a bassa quota, è pronto per essere utilizzato nel conflitto tra Kiev e Mosca.

La notizia è arrivata quando il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che Putin stava ridimensionando l'invasione perché sta vacillando per i "colpi potenti" e per aver perso più di 16.000 soldati.

Wallace ha affermato che le prime truppe ucraine sono state addestrate e ora sono state schierate e sono pronte all'impiego degli Starstreak, aggiungendo che il Regno Unito «sta facendo più di chiunque altro» per aiutare il paese dilaniato dalla guerra.

Tuttavia, il Segretario alla Difesa è diffidente riguardo all'appello di Zelensky al vertice Nato della scorsa settimana per la fornitura di carri armati. Wallace ha dichiarato: «Una delle maggiori sfide è che più si sale nella sofisticazione dei sistemi d'arma, maggiore è la formazione necessaria per usarli, motivo per cui il vero obiettivo deve essere aiutare gli ucraini a ristrutturare o localizzare equipaggiamento russo o sovietico che è già nel loro inventario. Fornire solo carri armati britannici non funzionerebbe davvero».

Ha anche avvertito che i generali di Putin devono affrontare una resa dei conti in stile Norimberga per i crimini di guerra in Ucraina, con Mikhail Mizintsev, il cosiddetto "macellaio di Mariupol", in testa alla lista per il suo bombardamento di civili in città.