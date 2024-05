Missili Atacms, gli Usa aumentano la produzione: ecco il piano di Biden per aiutare l'Ucraina (senza rimanere scoperti)

Gli Stati Uniti avranno presto "molti" sistemi missilistici tattici dell'esercito (Atacms) per le proprie scorte, consentendo a Washington Dc di fornire all'Ucraina armi fondamentali a lungo raggio senza compromettere gli arsenali statunitensi, almeno secondo il responsabile delle forniture dell'esercito americano. Lo rivela il Wewsweek, che racconta come un «numero significativo» di missili Atacms sia stato ordinato diversi anni fa e «ora interviene proprio al momento giusto per poter sostenere sostenere l'Ucraina senza condizionare le nostre forniture» , ha affermato Doug Bush, vicesegretario dell'Onu. ll Pentagono ha spiegato di essere preoccupato per l’esaurimento delle scorte statunitensi di missili lanciati da terra di cui Kiev ha disperato bisogno per respingere gli attacchi russi, mentre Mosca guadagna terreno nell’Ucraina orientale e avanza lentamente verso est. Kiex ha lanciato il suo Atacms nell’ottobre 2023, utilizzando una variante a grappolo di missili per colpire due basi militari russe in Ucraina e danneggiare una serie di elicotteri. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha dichiarato il mese scorso che il presidente Biden aveva segretamente autorizzato un «numero significativo di missili Atcms» in Ucraina già a febbraio.

LE ARMI

Secondo quanto riportato sabato dalla Reutrers, un funzionario americano ha affermato che Washington aveva tranquillamente inviato all’Ucraina versioni a lungo raggio dell’Atacms che sono state utilizzate per colpire la Crimea a metà aprile.

A metà febbraio era stato riferito che gli Stati Uniti erano favorevoli all’invio di Atacms a lungo raggio a Kiev, per consentire attacchi sulla penisola di Crimea controllata dalla Russia dal 2014. Facevano parte di un pacchetto di aiuti da 300 milioni di dollari annunciato a metà marzo e sono già arrivati ​​in Ucraina per essere utilizzati all'interno dei confini del paese, ha detto Sullivan. «Ne abbiamo già inviati alcuni, ne invieremo altri ora che abbiamo più autorità e denaro», ha aggiunto. Gli Stati Uniti non hanno annunciato pubblicamente la consegna dell'Atacms, a causa di una richiesta ucraina di "sicurezza operativa", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Vedant Patel, durante una conferenza stampa il mese scorso. «Fino a poco tempo fa, come abbiamo detto in molte occasioni, non eravamo in grado di fornire questi Atacms, a causa di problemi di preparazione», ha detto Sullivan ai media il 24 aprile.

IL RETROSCENA

L’amministrazione Biden ha lavorato “dietro le quinte” per alleviare queste preoccupazioni, ha detto Sullivan ai giornalisti, aggiungendo: «Ora abbiamo un numero significativo di Atacms che escono dalla linea di produzione ed entrano nelle scorte statunitensi». L’Atacms fornisce alle truppe di Kiev la potenza di fuoco necessaria per colpire risorse russe di alto valore ben dietro la linea del fronte. Rafforzano le capacità a lungo raggio dell’Ucraina, insieme ad altre armi a lungo raggio come lo Storm Shadow britannico e i missili da crociera lanciati dall’aria Scalp francesi.