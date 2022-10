Corea Nord, Usa e Seul lanciano 4 missili nel Mar del Giappone: uno si schianta al suolo per errore. Ecco la risposta al test di Kim

Corea del Sud e Stati Uniti hanno lanciato 4 missili terra-terra nel Mar del Giappone (Mare d'Oriente) in risposta alla provocazione del Corea del Nord. Lo hanno annunciato le forze armate di Seul. Un missile balistico sudcoreano si è schiantato per errore al suolo nelle prime ore di oggi a Gangneung, nel nord-est del Paese, durante esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti, gettando nel panico i residenti della città costiera già scossa a causa dei test missilistici sempre più provocatori della Corea del Nord. L'esplosione e il successivo incendio provocati dal missile, scrive il giornale, hanno indotto molti a credere che si trattasse di un attacco nordcoreano. Successivamente, lo Stato Maggiore di Seul ha reso noto che si è trattato di un incidente e che non ci sono stati feriti.