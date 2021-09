Messico, terremoto di magnitudo 7 alle porte di Acapulco: danni ai palazzi, gente in strada

Mercoledì 8 Settembre 2021, 06:32 - Ultimo aggiornamento: 06:37

Una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito il Messico. Il sisma, secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stato registrato quattro km a est di Los àrganos de San Agustn (sudest), nello Stato di Guerrero, alle porte di Acapulco. L'ipocentro è stato individuato ad una profondità di 12,6 km.

Il terremoto di magnitudo non avrebbe provocato vittime, nè danni gravi: lo ha detto il presidente del Paese Manuel Lopez Obrador, secondo quanto riporta l'emittente Cnbc. «Fortunatamente non ci sono stati danni gravi» nello Stato di Guerrero o in quelli limitrofi, ha detto Obrador, aggiungendo che «finora non ci sono notizie di perdite di vite umane». Il sisma, ha precisato, ha danneggiato i muri di alcuni palazzi. Acapulco si trova a circa 375 km dalla capitale Città del Messico.