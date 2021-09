Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 11.18 in Friuli, con epicentro nei pressi di Resiutta (Udine). Secondo le prime rilevazioni dell'Ingv, la scossa si è verificata a circa 10 km di profondità. «Dalla sala Operativa regionale e Nue112 nessuna segnalazione - scrive la Protezione civile Fvg in un tweet - Attivati i volontari di valore per la compilazione delle schede di risentimento sismico. Dai social avvertito a Tarcento, Carnia e Resia».