Iron Beam testato da Israele, il cannone laser potrà abbattere missili, razzi e droni. Naftali Bennet: «Sarà il nostro muro»

Si chiama Iron Beam ma non è fantascienza firmata Marvel. È il prototipo funzionante del cannone laser con cui Israele si potrà difendere intercettando in volo razzi, proiettili di mortaio, missili anticarro e droni. Arma di difesa letale, un muro d'acciaio: del progetto se ne parlava da 20 anni, nel 2014 sembrava pronto ma solo ora (complice forse la spinta data dalla guerra tra Russia e Ucraina) è realtà. L'annuncio l'ha dato con un tweet il primo ministro Naftali Bennet: «Israele ha testato con successo il nuovo sistema di intercettazione laser “Iron Beam”. Questo è il primo sistema d'arma a base di energia al mondo che utilizza un laser per abbattere Uav, razzi e mortai in arrivo al costo di $ 3,50 per colpo. Può sembrare fantascienza, ma è reale».

Standig ovation per l'arma (di difesa) letale

Integrerà Iron Dome, il sistema di difesa missilistica. I funzionari hanno affermato che il sistema ha funzionato con successo in una recente serie di test di fuoco dal vivo nel deserto israeliano meridionale, distruggendo un razzo, un mortaio e un drone e suscitando una standing ovation da parte dei funzionari che guardavano l'azione sullo schermo. Il governo ha stanziato centinaia di milioni di dollari per sviluppare l'arma che il primo ministro Naftali Bennett ha descritto come un «punto di svolta strategico». Si è impegnato a «circondare Israele con un muro laser».

Ma i tecnici frenano: servirà ancora tempo

All'entusiasmo del primo ministro fanno scudo i professionisti coinvolti nello sviluppo del sistema secondo i quali mancherebbero però ancora diversi anni per essere pienamente operativo sul campo e potrebbe inizialmente essere di utilità limitata per proteggere Israele dal pesante lancio di razzi in arrivo. Gli stessi funzionari israeliani non hanno specificato se il sistema potrà essere efficace contro i missili a guida di precisione che, secondo le fonti israeliane, gli Hezbollah stanno sviluppando in Libano.

«Non è Guerre Stellari, è realtà»

«C'è un lavoro in corso promettente sul laser» ha affermato Thomas Karako, ricercatore senior presso il Center for Strategic and International Studies di Washington. Questa non è più fantascienza di Guerre stellari». L'esercito degli Stati Uniti ha anche lavorato su armi laser «comprese quelle più potenti in grado di abbattere i missili da crociera, e si sta muovendo verso il dispiegamento, ha affermato Karako. Non sono ancora stati testati in battaglia, tuttavia, e i raggi laser hanno seri limiti, come non essere in grado di sparare attraverso le nuvole.

Come funziona? Il sistema di difesa aerea laser israeliano a terra, denominato Iron Beam, è destinato a integrare, non a sostituire, altri elementi dell'arsenale di difesa aerea israeliano incluso Iron Dome, il noto sistema di intercettazione missilistica a corto raggio, nonché a medio e lungo- sistemi di intercettazione missilistica a distanza . Mentre quei sistemi sparano piccoli missili guidati per intercettare i proiettili in arrivo, la nuova arma addestra letteralmente i raggi laser in un punto particolare del proiettile, riscaldandolo fino al punto di distruzione.

I test del Ministero della Difesa

Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha affermato che Israele è stato «uno dei primi paesi al mondo» a sviluppare un'arma del genere. Il generale Yaniv Rotem, capo del team di ricerca e sviluppo del ministero della Difesa, ha affermato che durante i test di fuoco di marzo le minacce in arrivo sono state intercettate entro pochi secondi dal rilevamento, non minuti come nei test precedenti e a una distanza massima di sei miglia.

Da Star Wars di Regan al laser solido

Nel 1983, il presidente Ronald Reagan aveva creato la Strategic Defense Initiative, ampiamente derisa come "Star Wars", per trovare un modo per abbattere i missili balistici nucleari, anche con la tecnologia laser. Dopo aver speso più di 200 miliardi di dollari il progetto è stato abbandonato nel 1993. La ricerca è continuata nell'ambito di altri programmi. Alla fine degli anni '90, Israele e gli Stati Uniti hanno cercato di produrre un sistema laser sperimentale ad alta energia con una portata meno ambiziosa, volto a distruggere i razzi in volo. Quello sforzo, noto come Nautilus, è stato accantonato nel 2005. La tecnologia è passata dal laser chimico, che richiedeva sostanze chimiche corrosive e tossiche per indurre un raggio e macchinari delle dimensioni di un laboratorio in loco, al laser a stato solido, che necessita solo di abbondanti quantità di elettricità.

E in una recente svolta tecnologica, gli sviluppatori israeliani affermano di essere stati in grado di combinare molti raggi laser, a un'intensità molto elevata, e di farli incontrare in un punto specifico su un bersaglio aereo. Il ministero della Difesa israeliano ha recentemente assegnato un contratto del valore di oltre 100 milioni di dollari alla società statale Rafael Advanced Defense Systems Ltd., il principale produttore del sistema laser. «Israele non ha mai abbandonato l'idea della tecnologia laser» ha affermato la professoressa Gabi Siboni, esperta di strategia militare al Jerusalem Institute for Strategy and Security, centro di ricerca israeliano. «Sarà più economico, più sicuro e meno dipendente dal riarmo». L'ultimo problema: gli sviluppatori hanno riconosciuto che il sistema laser deve essere integrato con gli altri sistemi di intercettazione cinetica a causa del tempo, i raggi laser sono inefficaci in condizioni di foschia e nuvoloso.