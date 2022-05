Israele, il ministro turco Mevlut Cavusoglu in visita ufficiale: riprese le relazioni tra i due Stati dopo 15 anni

Una visita ufficiale a distanzia di 15 anni per la ripresa dei rapporti istituzionali tra Israele e Turchia. E' questo il senso dell'arrivo ieri a Tel Aviv del ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu. L'alto funzionario di Ankara ha fatto sapere che a suo avviso la soluzione della questione israelo-palestinese debba avvenire con due Stati e con Gerusalemme est come capitale della Palestina. «Si tratta dell'unico modo per risolvere la questione palestinese - ha detto Cavusoglu -.La Turchia sta con la Palestina e i palestinesi nella loro lotta per uno Stato sovrano e indipendente».

La visita al Museo della Shoah a Gersualemme

Dopo avere incontrato l'omologo israeliano Yair Lapid a Gerusalemme, il ministro turco ha visitato Yad Vashem, il Museo della Shoah a Gerusalemme, e ha definito lo sterminio degli ebrei «una tragedia unica che ha aperto ferite profonde nella coscienza dell'umanità». «Siamo orgogliosi - ha scritto sul libro d'onore del Museo - del fatto che non solo la Turchia sia stato un rifugio sicuro per coloro che fuggivano dalle persecuzioni ma anche che diplomatici turchi abbiano salvato innumerevoli vite ebraiche, rischiando la propria». Cavusoglu incontrerà anche il ministro del turismo israeliano, Yoel Razvozov, e compirà una visita privata sulla Spianata della Moschee in Città Vecchia a Gerusalemme.