Guerra, russi in difficoltà «e con morale basso». Il generale Keane: ecco perché rallenta la conquista dell'Ucraina

Cosa sta succedendo all'esercito russo dopo oltre 100 giornì dall'inizio della guerra in Ucraina? Secondo il generale Jack Keane, analista strategico senior di Fox News, gli uomini al fronte di Putin starebbero per crollare psicologicamente: «Morale basso e mancanza di organizzazione», stanno alla base delle scarse prestazioni ottenute in questi ultimi giorni. Nelle scorse ore in "America Reports", il generale Keane ha affermato che «la scarsa leadership e addestramento sono fattori che danneggiano i progressi della Russia in aree come il Donbas, che è ancora sotto attacco».

Ucraina controllata al 20% dai russi

Secondo quanto riferito da Keane i russi attualmente controllerebbero il 20% del territorio in Ucraina, ma «le forze di terra russe, quelle che hanno davvero la responsabilità della battaglia ravvicinata con i loro avversari ucraini, sono mal guidate, scarsamente addestrate e hanno il morale basso». per l'analista strategico di Fox New insomma l'esercito non solo non è unito sotto il profilo organizzativo, ma mancherebbe anche la fiducia reciproca fra i soldati e anche nei leader. Risultato: «Scarse prestazioni con il rischio di aumentare il numero delle vittime nell'esercito. Perché questo accade se non si riesce a mantenere il controllo corretto dell'esercito».