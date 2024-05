L'assedio a Kharkiv, la battaglia a Sumy. In questo momento la guerra si svolge sul confine tra Russia e Ucraina sul lato Nord-ovest. È lì che Putin vuole costruire la sua zona cuscinetto per proteggersi in vista dell'offensiva decisiva nel Donetsk, il vero obiettivo. 7

Guerra ucraina, Sumy come Kharkiv: il nuovo fronte sul confine con la Russia, oblast sotto assedio di Mosca (e le armi Usa sono bloccate)