Alluvione a Dubai, cosa sta succedendo? Sospetti sulla "semina delle nuvole": così vengono stimolate le precipitazioni

Gli Emirati Arabi Uniti si trovano nella morsa di un eccezionale evento meteorologico, caratterizzato dalla pioggia più intensa mai registrata nella loro storia, che ha causato distruzione e caos in gran parte del paese, specialmente a Dubai. La nazione, nota per il suo clima prevalentemente arido, utilizza tecniche di semina delle nuvole per incrementare le precipitazioni e rifornire le riserve idriche sotterranee. Tuttavia, l'intensità delle recenti precipitazioni ha sollevato sospetti sulla possibile correlazione tra questa pratica e le catastrofiche inondazioni.

La tecnica della semina delle nuvole

Il metodo di semina delle nuvole è impiegato per stimolare le precipitazioni: aerei specializzati disperdono particelle di sale nelle nuvole per accelerare la condensazione e indurre la pioggia.

Secondo i dati di tracciamento dei voli, un aereo coinvolto in queste operazioni ha sorvolato il paese nei giorni precedenti le inondazioni, anche se il National Centre of Meteorology (NCM) degli Emirati Arabi lo ha negato e ha smentito qualsiasi collaborazione.

I danni

Le immagini che circolano sui social media mostrano scene di distruzione: veicoli sommersi e persone costrette ad abbandonare le loro automobili per cercare rifugio. Le strade trasformate in veri e propri fiumi. L'acqua ha sommerso anche case e infrastrutture. I danni maggiori sono stati registrati presso l'aeroporto di Dubai, con la cancellazione di decine di voli.

Le accuse

Mentre alcuni attribuiscono le inondazioni direttamente alla semina delle nuvole, alcuni esperti e meteorologi locali suggeriscono che un evento meteorologico estremo era previsto "naturalmente" e i danni sono stati amplificati dalla carenza di adeguate infrastrutture di drenaggio. Questo non è bastato a placare le polemiche: si sono sollevati diversi interrogativi sull'efficacia e i rischi della semina delle nuvole come metodo per aumentare artificialmente le precipitazioni.