India, smog fuori controllo a Nuova Delhi: scuole resteranno chiuse una settimana

Scuola chiuse per una settimana a Nuova Delhi a causa dei livelli eccezionali di smog sulla città. Lo ha deciso il 'chief minister' Arvind Kejriwal il quale ha predisposto una serie di misure straordinarie, calcolando che, in questo periodo dell'anno, lo smog aumenta drasticamente a causa della pratica del debbio nelle campagne. Le lezioni proseguiranno online. Nello stesso periodo, i dipendenti pubblici lavoreranno in remoto e ai dipendenti privati è consigliato di fare lo stesso.

È bloccata inoltre l'attività nei cantieri. La decisione è stata presa in una riunione di emergenza del governo della città. Il governo sta inoltre lavorano a una proposta per imporre un lockdown a Delhi. Una richiesta in questo senso è stata presentata dall'attivista Aditya Dubey alla Corte suprema, che ha nel frattempo sollecitato il governo ad adottare misure e denunciato che l'inquinamento non è solo provocato dall'attività dei contadini.