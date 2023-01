Guerra Ucraina, le notizie in diretta. Putin da solo al Cremlino alla messa del Natale ortodosso. Violata la tregua di Mosca: 2 civili uccisi dai raid russi

Guerra in Ucraina, le notizie del 7 gennaio 2023. Il conflitto non si ferma, nonostante il cessate il fuoco unilaterale di Putin del quale Kiev (e l'Ue) non si è fidata. E infatti sono continuati i bombardamenti anche ieri. «Il ritiro delle truppe e delle attrezzature militari russe dall'intero territorio ucraino all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti è l'unica opzione seria per ripristinare la pace e la sicurezza», ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, in un colloquio telefonico avuto oggi con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.