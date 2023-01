Mercoledì 4 Gennaio 2023, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 17:50

I missili ipersonici Zircon ''proteggeranno in modo affidabile la Russia da potenziali minacce esterne e contribuiranno a garantire la sicurezza nazionale". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin partecipando alla cerimonia di entrata in servizio di combattimento della fregata Admiral Gorshkov, dotata appunto di missili ipersonici. La Russia, ha aggiunto il leader del Cremlino, ''continuerà a sviluppare il potenziale di combattimento delle sue forze armate'' e ''produrremo armi e attrezzature in grado di proteggere la sicurezza della Russia nei prossimi decenni''.

Gli agenti pro-Putin in Germania, la rete nera che lavora per tagliare gli aiuti a Kiev

LE CARATTERISTICHE

Lo Zircon, noto anche come 3M-22 Zircon o 3M-22 Tsirkon, è un missile cruise ipersonico di fabbricazione russa, prodotto dalla NPO Mashinostroyeniya per conto del ministero della Difesa, che sta neutralizzando strutture di rilevanza strategica in Ucraina. Ha completato i test nel 2022, entrando in servizio per la Marina russa proprio l'anno scorso. Progettato per neutralizzare grandi unità navali, tra cui portaerei, incrociatori e cacciatorpediniere, è ritenuto in grado di intercettare obiettivi sia marini che terrestri a una distanza non inferiore a 1.000 chilometri. Può viaggiare a velocità prossime a Mach 9 (ossia a 11.113 chilometri orari) e ad altitudini comprese fra i 30 e i 40 chilometri dove l'aria è più rarefatta e l'attrito inferiore. Il missile, lanciabile sia da unità di superficie che da sottomarini, è compatibile con i lanciatori verticali già in uso nelle unità più grandi della flotta russa. Nell'estate 2021 è stato firmato il primo ordine da parte delle forze armate di Mosca, mentre a novembre dello stesso anno è iniziata la produzione in serie.

LA RISPOSTA UCRAINA

Intanto, sul fronte ucraino, i preparativi per il trasferimento dei sistemi missilistici antiaerei Patriot sono già iniziati e Kiev prevede il loro dispiegamento il prima possibile. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in una conferenza stampa. "L'anno scorso siamo giunti alla decisione rivoluzionaria di fornire all'Ucraina sistemi Patriot americani, che è stata concordata dai leader di Ucraina e Stati Uniti, Volodymyr Zelensky e Joseph Biden. Apprezziamo molto questo passo degli Stati Uniti. Non vediamo l'ora di schierare i Patriot il prima possibile. I preparativi per il trasferimento di questi sistemi sono già iniziati", ha annunciato Kuleba. Il capo della diplomazia ucraina ha aggiunto che Zelensky e l'intero team diplomatico stanno lavorando intensamente a nuove soluzioni riguardanti la fornitura di nuovi tipi di armi occidentali. Si tratta principalmente della fornitura di carri armati occidentali e altri veicoli corazzati.