Guerra Ucraina, Erdogan a Zelensky: «Pronti a mediare per una pace duratura». A Putin chiesto cessate il fuoco

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto conversazioni con i presidenti russo, Vladimir Putin, e ucraino, Volodymyr Zelensky, durante le quali ha espresso la volontà della Turchia di sostenere gli sforzi per raggiungere una pace duratura in Ucraina attraverso la mediazione e il facilitation. Erdogan ha anche offerto il contributo diplomatico del suo Paese per accelerare il processo di messa in sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhzhia. Durante la conversazione con Zelensky, Erdogan ha anche parlato di aiuti umanitari, del sostegno energetico della Turchia all'Ucraina e degli sviluppi relativi all'accordo sul corridoio del grano. Zelensky ha dichiarato di essere contento di sapere che la Turchia è pronta a partecipare all'attuazione della sua formula di pace.

Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso e invita Kiev a fare lo stesso

Erdogan, il colloquio con Putin

Durante il colloquio telefonico con Putin, Erdogan ha sottolineato l'importanza di un "cessate il fuoco unilaterale" e di una "visione per una soluzione equa" per giungere a una pace duratura in Ucraina. Ha anche offerto la disponibilità della Turchia a mediare e facilitare questo processo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui temi specifici discussi durante questa conversazione.