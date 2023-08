Prigozhin morto, il giallo della bomba: «Tradito dal pilota di fiducia». Mosca: sventato attacco ucraino con droni su strutture civili

Appaiono beffarde le parole di Putin che porge le condoglianze per le dieci vittime dell'incidente aereo in cui è morto Prigozhin, l'uomo che due mesi prima stava marciando con una colonna militare verso il Cremlino. Giura lo Zar: «L'inchiesta sarà esaustiva». E sussurra: «Prigozhin era un uomo di talento con un destino difficile, ha commesso degli errori. Non dimenticherò il contributo dei combattenti della Wagner contro il neonazismo». Ecco, anche questa frase denota involontario umorismo: con Prigozhin, è morto il fondatore della Wagner, Dmitry Utkin, fanatico nazista, che sul corpo aveva tatuaggi delle SS.

SCIA

La storia, un aereo precipitato con a bordo un potente odiato da altri potenti, lascia sempre una scia di dubbi, misteri e congetture. Nel caso del business jet Embraer Legacy 600 su cui viaggiava Yevgeny Prigozhin si va oltre. Non solo ancora non è chiaro cosa abbia causato lo schianto (una bomba posizionata a bordo, o un missile partito da un lanciarazzi dall'esercito russo, anche se questa seconda opzione è stata esclusa dal Pentagono), ma addirittura serpeggia ancora il dubbio che il proprietario della Wagner non fosse a bordo (anche se le parole di Putin sembrano allontanare questa ipotesi).

Ieri è saltato fuori il primo sospettato: Artem Stepanov, ex azionista di Mtn Aero, la società proprietaria del jet, pilota di fiducia di Prigozhin. Mercoledì non era ai comandi, ma aveva avuto accesso al velivolo. Subito dopo, secondo Vchk Ogpu, canale Telegram con fonti vicine a polizia e militari russi, Stepanov è partito per la Kamatka (estremo oriente della Russia) e ora è ricercato. L'assistente di volo, una delle dieci vittime, Kristina Raspopova, nell'ultimo messaggio inviato ai familiari prima del decollo aveva scritto: «Siamo in ritardo perché stanno facendo delle riparazioni all'aereo». Più che a un'avaria, questo fa pensare piuttosto a qualcuno che è salito a bordo e ha posizionato un ordigno. Addirittura si ipotizza che la bomba fosse nascosta in una cassa di vino. Determinare se la causa dello schianto sia stata un ordigno piazzato sotto il carrello, o un missile lanciato dalla difesa antiaerea russa, ha una valenza enorme. Nel primo caso - la bomba - i mandanti possono essere molti, dagli ucraini ai servizi segreti russi, fino a oligarchi nemici di Prigozhin; nel secondo, può essere solo un'azione voluta da Putin o da frange delle forze armate (va ricordato che durante l'ammutinamento la Wagner uccise 13 militari dell'esercito regolare). Ieri sera il Pentagono ha escluso che l'aereo sia stato abbattuto da un missile terra-aria.



Perché c'è chi pensa possa essere tutta una messinscena e che Prigozhin non fosse a bordo? Prima di tutto c'è il mistero dell'altro aereo, sempre nella disponibilità della Wagner, che è arrivato a destinazione; Prigozhin normalmente aveva decine di passaporti con identità diverse e travestimenti che usava spesso. Soprattutto c'è un precedente: nel 2019 fu detto che era morto dopo che un aereo Antonov 72 si era schiantato nella Repubblica Democratica del Congo. Il capo della Wagner però riapparve dopo tre giorni. I dieci cadaveri recuperati sono carbonizzati, irriconoscibili, servirà il test del Dna per avere certezze sull'identità. Alcune fonti dicono che sia stato trovato il telefono di Prigozhin e, soprattutto, che dalla mano di uno dei corpi manchi un dito, particolare che fa pensare che sia quello del miliardario che si era ammutinato contro Putin.

ROTTA

Ma cosa è successo mercoledì scorso? Prigozhin è appena tornato dall'Africa. A Mosca incontra degli amministratori locali e parla di affari, forniture di generi alimentari da affidare alle sue società. Poi va all'aeroporto moscovita di Vnukovo. Lo aspetta l'Embraer che, se è vero il messaggio inviato ai familiari dall'assistente di volo, viene visionato da alcuni tecnici per dei problemi, qualcuno porta anche del vino. Alle 17.46, il decollo con destinazione San Pietroburgo. Oltre ai tre membri dell'equipaggio, con Prigozhin e Utkin, a bordo ci sono altri uomini forti della Wagner, tra cui Valery Chekalov, responsabile della sicurezza. Prima stranezza: come mai tutti dirigenti del gruppo che solo due mesi prima aveva sfidato Putin, si trovano sullo stesso aereo e non viaggiano su velivoli differenti? L'Embraer sale subito di quota, a 28mila piedi. A quell'altitudine per abbatterlo servono sistemi di difesa antiaerea complessi in dotazione all'esercito. Secondo Flightradar (il sito che traccia le rotte) improvvisamente l'aereo cambia quota bruscamente: scende e poi risale a 31mila piedi, per ridiscendere di nuovo a 19.725. Alla fine scompare dal radar. A 33 minuti dal decollo, si schianta a sud del villaggio di Kuzhenkino, nella regione di Tver. Si spezza un'ala. Gli abitanti della zona dicono di avere sentito due boati e che la caduta è avvenuta abbastanza lentamente, «come una foglia». Se non è una beffa da b-movie, la storia di Prigozhin finisce lì. A due mesi dall'attacco al potere del Cremlino, muore in un misterioso incidente aereo. Come nel 1959 successe a Cuba a Camilo Cienfuegos, rivoluzionario che, si disse allora, stava diventando troppo ingombrante per Fidel Castro. Come nel 1971 capitò a Li Biao, braccio destro e poi nemico di Mao.