Wagner, Andrey Troshev erede di Prigozhin? Chi è il comandante che potrebbe guidare i mercenari

Morto un Prigozhin se ne fa un altro? Il totonomi su chi sarà il prossimo leader della Wagner è entrato nel vivo: il nome più accreditato è quello di Andrey Troshev anche se il Cremlino non si esprime sulla possibilità di vederlo al comando del gruppo di mercenari: «Non ci riguarda. De jure, non esiste una tale entità», ha affermato Dmitry Peskov.

Prigozhin morto, qual è il futuro dei Wagner: dal ruolo del gruppo in Ucraina al totonomi per l'erede. Aria di vendetta

Negli scorsi giorni, prima delIa morte di Prigozhin, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di aver proposto ai combattenti del Gruppo Wagner che il mercenario noto come «Sedoi» (che in russo significa «capelli grigi», ndr.) prendesse il posto del «cuoco dello zar». Trai nomi per il post-Prigozhin, quello più affidabile sarebbe stato quello di Dmitry Utkin, ex ufficiale delle forze speciali dell'intelligence militare del GRU e fondatore di Wagner, ma anche lui è morto insieme all'ex leader dei mercenari di Putin.