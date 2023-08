Controffensiva ucraina, il generale Camporini: «Se Kiev sfonda a sud può ottenere la Crimea»

La controffensiva ucraina sta funzionando? La risposta arriva dal commento del generale Vincenzo Comparini, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Difesa. «I militari ucraini stanno logorando i russi e non è escluso che Kiev possa puntare a riottenere la Crimea in un negoziato, senza neppure doverla occupare». Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno confermato l'ingresso di Kiev nella prima di difesa russa.

Controffensiva ucraina, Kiev non avanza: poche forze, soldati e armi. I timori di Nato e Occidente (e l'incognita sugli aiuti)