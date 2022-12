Guerra Ucraina, la diretta. Zelensky da Biden: «Vogliamo la pace, Putin no». Al Congresso: «State investendo in democrazia»

Aggiornamenti in evidenza

Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Tra ieri e oggi sono state le ore di Zelensky: il presidente ucraino ha lasciato per la prima volta il suo Paese dall'inizio della guerra per andare negli Stati Uniti dove è stato accolto da Joe Biden. Nella notte italiana il discorso al Congresso Usa, poi più di due minuti di applausi che sono andati avanti anche quando era arrivato al microfono. Alla presentazione della Speaker Nancy Pelosi, l'aula ha risposto con un'ovazione, seguito di nuovo da un lungo applauso, tutti in piedi, compresa la Speaker e la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris.