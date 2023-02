Guerra Ucraina, Putin: «Aumentiamo la produzione di armi nucleari». Mosca: «Kiev pronta ad attaccare la Transnistria»

Aggiornamenti in evidenza

Alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina all'Onu andrà al voto una nuova risoluzione a favore della pace, dalla quale si attende un massiccio sostegno a Kiev. Il documento invoca una «pace globale, giusta e duratura in Ucraina in linea con i principi della Carta Onu», ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo tra i primi in assemblea e abbracciando il suo omologo ucraino Kuleba alla fine del suo discorso. Il ministro ha riaffermato l'unità del governo su questo tema, esortando a raddoppiare gli sforzi diplomatici per una soluzione del conflitto. Tuttavia la Lega frena sul nuovo invio di armi a Kiev, mentre persistono tensioni sulle parole di Berlusconi sulla guerra e la reazione di Zelensky.