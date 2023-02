Giovedì 23 Febbraio 2023, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 14:45

Paura, ancora una volta, sul nucleare. Il pericolo proviene dal mare. «Nel Mediterraneo, molto affollato, c'è un' equilibrio instabile. Non si erano mai visti quattro gruppi portaerei alleati: italiano, francese, americano e la nave anfibio spagnola. I russi arrivano fino allo Ionio senza problemi, fanno puntate verso lo Ionio con un gruppo navale di tre navi moderne. La nave più moderna è la russa, che in questo momento è in Sudafrica e ha imbarcato i missili ipersonici: non sappiamo se siano efficaci o meno, questo lo vedremo, ma la nave entrerà nel Mediterraneo. I russi dicono che sarà la più moderna al mondo. La situazione è complessa e turbolenta, il rischio di incidenti è alto». Così il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, alla Commissione Difesa della Camera. La nave citata è la Gorshkov: su di essa sono sono predisposti dei Zirkov capaci di trasportare anche testate nucleari.



Cos'è la nave Gorshkov

La classe Admiral Gorshkov o Progetto 22350 è una classe di fregate multiruolo di fabbricazione russa, sviluppata a San Pietroburgo, nei cantieri Severnaja Verf, negli anni 2000-2010 per conto dalla marina russa ed entrate in servizio a partire dal 2018.

Destinate al rinnovamento della flotta, si tratta del primo esempio di fregate di moderna concezione prodotte in una ex-repubblica sovietica dalla dissoluzione dell'Urss, nonché la prima classe di navi di prima linea interamente progettata e costruita nella Federazione Russa.

La classe, conosciuta anche con l'appellativo di Classe Ammiragli, è costituita da unità multiruolo dotate di un pezzo d'artiglieria a prua e lanciatori verticali multipli capaci di imbarcare missili anti-nave e cruise subsonici e supersonici (Kalibr, Oniks) nonché sistemi integrati di difesa aerea, guerra elettronica e per la lotta sottomarina.

Il missile ipersonico Zircon

Lo Zircon, noto anche come 3M-22 Zircon o 3M-22 Tsirkon, è un missile cruise ipersonico di fabbricazione russa, prodotto dalla NPO Mashinostroyeniya per conto del ministero della Difesa, che sta neutralizzando strutture di rilevanza strategica in Ucraina. Ha completato i test nel 2022, entrando in servizio per la Marina russa proprio l'anno scorso. Progettato per neutralizzare grandi unità navali, tra cui portaerei, incrociatori e cacciatorpediniere, è ritenuto in grado di intercettare obiettivi sia marini che terrestri a una distanza non inferiore a 1.000 chilometri. Può viaggiare a velocità prossime a Mach 9 (ossia a 11.113 chilometri orari) e ad altitudini comprese fra i 30 e i 40 chilometri dove l'aria è più rarefatta e l'attrito inferiore. Il missile, lanciabile sia da unità di superficie che da sottomarini, è compatibile con i lanciatori verticali già in uso nelle unità più grandi della flotta russa. Nell'estate 2021 è stato firmato il primo ordine da parte delle forze armate di Mosca, mentre a novembre dello stesso anno è iniziata la produzione in serie.

According to the source, Zircon missile will have to hit a surface target at a distance of over 500 km. TASS does not have official confirmation of this information yet. — Saturnax 🇸🇰🇪🇺🇺🇦 (@Saturnax1) February 4, 2023

Dove si trova ora

Una fregata russa attracca in Sudafrica in vista delle esercitazioni navali congiunte con la Cina. La fregata è il nome che è stato utilizzato per moltissimi e diversi tipi di nave da guerra in differenti periodi storici. Questo termine è stato utilizzato per una varietà di navi di ruoli e dimensioni differenti.

Le esercitazioni arrivano mentre la Russia si avvicina al primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina. È anche un'opportunità per Mosca di dimostrare che non è isolata sulla scena mondiale, nonostante l'ampia condanna internazionale dell'invasione.

A gennaio, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo sudafricano Naledi Pandor hanno difeso le esercitazioni navali dopo aver avuto un colloquio a Pretoria durante la prima visita di Lavrov in Sudafrica dopo l'invasione dell'Ucraina.

All'inizio del mese, l'agenzia di stampa statale russa Tass ha citato una fonte vicina all'industria della difesa russa, secondo la quale la fregata Admiral Gorshkov «effettuerà un lancio di addestramento di un missile ipersonico Tsirkon (Zircon) durante un'esercitazione congiunta con le marine sudafricane e cinesi».

Secondo il Sudafrica, all'esercitazione marittima congiunta dovrebbero partecipare circa 350 membri del personale della Forza di Difesa Nazionale sudafricana insieme alle loro controparti russe e cinesi. Una precedente esercitazione tra le tre marine si è svolta nel 2019.

È la prima volta che le esercitazioni includeranno la fregata Admiral Gorshkov che trasporta missili ipersonici Zircon, testati per la prima volta alla fine del 2021.

Queste armi a lungo raggio viaggiano a una velocità cinque volte superiore a quella del suono e sono più difficili da individuare e intercettare.

Secondo la Tass, la fregata ha partecipato attivamente ai test dei missili, progettati e prodotti dall'Associazione per la ricerca e la produzione di macchine, parte della Corporazione russa per i missili tattici.