Putin alla stadio Luzhniki di Mosca per la Giornata per il Difensore della Patria

Il raduno-concerto "Gloria ai difensori della Patria" dedicato alla Giornata del Difensore della Patria presso la fortezza di Pietro e Paolo a San Pietroburgo, in Russia. La Giornata del Difensore della Patria si celebra ogni anno il 23 febbraio in Russia, Bielorussia, Kirghizistan e Tagikistan, in occasione della data in cui, nel 1918, a Mosca e a Pietrogrado si svolse il primo arruolamento di massa nell'Armata Rossa, durante la guerra civile del Paese e la guerra contro l'Imperatore tedesco. Putin ha assitito anche al raduno-concerto "Gloria ai difensori della Patria" allo Stadio Luzhniki di Mosca.