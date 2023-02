Russia e Ucraina avversari in guerra ma il loro fornitore di droni è lo stesso: la Cina incassa e controlla

Il 60% dei droni usati in guerra da Russia e Ucraina sono della DJI, azienda cinese. È anche la prima guerra nella storia in cui entrambe le parti hanno fatto largo uso di piccoli droni economici e sorprendentemente efficaci, acquistabili nei negozi di elettronica o da costruire con semplici kit.

Il monopolio cinese

Una sola azienda domina il mercato. All'inizio del 2013, l'azienda cinese di droni per hobby DJI ha lanciato il Phantom 1, uno dei primi droni consumer pronti all'uso che un principiante poteva utilizzare per scattare foto aeree. Oggi DJI è il re incontrastato del mercato dei droni consumer, vendendo prodotti estremamente convenienti, sofisticati e facili da usare, utili per qualsiasi attività, dalla mappatura delle costruzioni al cinema. E con grande irritazione di DJI, l'economicità e l'accessibilità che rendono i suoi droni così attraenti per i civili sono anche molto interessanti per i soldati.

I droni DJI sono di gran lunga i più popolari nella guerra in Ucraina, utilizzati (e richiesti) dai combattenti molto più di qualsiasi altro tipo di drone: dei 463 incidenti con droni in cui ho potuto identificare con certezza il drone utilizzato, nel 59% dei casi si trattava di un prodotto DJI. Il modello Mavic di DJI, pieghevole, leggero e ampiamente disponibile, è diventato così amato che nell'agosto del 2022 Yuri Baluyevsky, ex capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa, si è spinto a definirlo «un vero e proprio simbolo della guerra moderna», suscitando una feroce e infruttuosa reazione da parte degli utenti cinesi dei social media e della stessa DJI.

Le perplessità

Gli ucraini e i russi non sono certo contenti di affidarsi a un unico prodotto realizzato da un'azienda cinese, come hanno evidenziato le controversie sorte all'inizio della guerra intorno al sistema di tracciamento dei droni AeroScope di proprietà di DJI (un sistema destinato alle organizzazioni di sicurezza civili e che continua a essere utilizzato in guerra da entrambe le parti) e la persistente carenza di droni per i consumatori e l'aumento dei prezzi in Russia, dopo che DJI si è ritirata dal mercato.

I combattenti sono anche consapevoli del fatto che DJI ha la capacità di geolocalizzare a distanza i droni che produce, in modo che diventi notevolmente più difficile operare sia in Ucraina che in Russia - un potere che l'azienda ha usato nel 2017 in Iraq e in Siria, ma che finora ha rifiutato di esercitare nell'attuale conflitto. Ma ci sono poche alternative valide che eguagliano la facile reperibilità, il prezzo economico e la facilità d'uso offerti da DJI e, nonostante le affermazioni contrarie della Russia, è improbabile che riesca a sviluppare un DJI-killer dove il resto del mondo ha finora fallito.

Gli altri modelli

I droni consumer e fai-da-te non DJI utilizzati dai combattenti nella guerra in Ucraina sono molto più vari, tra cui quadcopter popolari ma difficili da trovare prodotti dalla cinese Autel, economici ma ampiamente disprezzati knockoff cinesi di DJI venduti su piattaforme come AliExpress, e droni personalizzati (di dimensioni che vanno dal minuscolo al pesante) prodotti in quantità relativamente piccole da organizzazioni fondate da hobbisti come l'ucraina Aerorozvidka. E sebbene alcune piccole aziende di droni statunitensi ed europee abbiano donato i propri velivoli all'Ucraina all'inizio della guerra, non ho ancora trovato alcuna prova di un loro effettivo utilizzo sul campo di battaglia.