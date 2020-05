George Floyd, l'autopsia: «Non è morto per asfissia». Spari a Detroit, ucciso un ragazzo

Usa, spari a Detroit, in Michigan, contro la folla di manifestanti che stava protestando per la morte dell'afroamericano George Floyd: ucciso un ragazzo di 19 anni. Il ragazzo è morto in ospedale. Il giovane ucciso a Detroit, in Michigan, è stato raggiunto da dei colpi provenienti da un Suv. Lo riporta l'Associated Press. Gli spari erano indirizzati contro una folla di persone che stava manifestando per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, morto a Minneapolis durante le fasi dell'arresto.

Minneapolis, arrestato poliziotto coinvolto nella morte di Floyd: «I due si conoscevano già»



George Floyd, il risultato dell'autopsia

George Floyd non è morto né per asfissia né per strangolamento. È quanto emerso dai risultati preliminari dell' autopsia condotta sul corpo dell'uomo. Secondo quanto si legge nel referto, «gli effetti combinati dell'essere bloccato dalla polizia, le sue preesistenti condizioni di salute (ipertensione arteriosa e problemi coronarici) e potenziali sostanze tossiche hanno contribuito alla sua morte». Nel corso dell'arresto, lunedì sera, un agente gli aveva tenuto un ginocchio sul collo per nove minuti, durante i quali l'uomo aveva più volte ripetuto di «non riuscire a respirare», prima di morire.

Minneapolis, l'Onu agli Stati Uniti: «Fermate gli omicidi degli afroamericani da parte della polizia»



La protesta si allarga a tutta l'America, allarme alla Casa Bianca. Continuano ad allargarsi a tutta l'America per proteste per l'omicidio di George Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis lunedì dopo che un poliziotto, che ieri è stato arrestato ed incriminato, lo ha tenuto a terra con il ginocchio premuto sul collo. La notte scorsa si è continuato a protestare nella città del Minnesota, a Washington, a Louisville, in Kentucky, New York City, Atlanta, Denver, Houston, San Jose e Bakersfield, in California, Chicago, Detroit ed altre città. A Washington è anche scattato l'allarme alla Casa Bianca quando i dimostranti, che si erano riuniti nei pressi della Pennsylvania Avenue, sono riusciti a superare le transenne del Secret Service e si sono scontrati con la polizia. In giornalisti che si trovavano all'interno della Casa Bianca hanno riportato che per un certo periodo è stato impedito loro di lasciare l'edificio.

In molte città, comprese Boston, Fort Wayne ed Atlanta, la polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere i dimostranti. Ad Atlanta gli agenti si sono stati costretti ad asserragliarsi all'ingresso dell'edificio del quartier generale della Cnn preso d'assalto. In California circola un video che mostra come una Toyota nera si sia deliberatamente scagliata contro i dimostranti a Bakersfied, ma non è ancora chiaro se vi siano feriti. Nuove proteste anche a Los Angeles dove i dimostranti hanno bloccato una delle autostrade cittadine.

A Los Angeles la polizia ha dichiarato illegale il blocco sull'autostrada intimando alla folla di disperdersi, negli scontri rende noto la Lapd sono rimasti feriti due agenti. Proteste anche a Dallas, dove una folla di dimostranti di è riunita di fronte al quartier generale della polizia della città texana. Il sindaco, Eric Johnson, in un tweet ha detto di «comprendere la rabbia e condividere il dolore» per quello che è successo a Minneapolis che è «inaccettabile». «Ma per favore rimanete pacifici», ha concluso il democratico afroamericano. Anche il sindaco di Denver, Michael Hancock, ha condannato «le non necessarie, insensate, distruttive» violenza che si sono avute nella capitale del Colorado. «Ancora una volta le violenze di pochi oscurano le legittime richieste di giustizia». Portland, in Oregon, è tra le oltre 20 città americane dove si sta protestando, con la polizia locale che ha dichiarato lo stato di rivolta ed ordinato ai dimostranti di disperdersi.

Pentagono ordina di tenere pronti i militari. Il Pentagono ha chiesto all'esercito di tenere diverse unità militari pronte ad essere dispiegate a Minneapolis, dove da giorni sono in corso proteste e tafferugli per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd soffocato da un poliziotto con il ginocchio. Lo scrive l'agenzia Associated Press sottolineando che è estremamente raro che il Pentagono dia un ordine del genere.

Minneapolis, mobilitati 1.700 soldati della guardia nazionale. Dopo una nuova notte di scontri a Minneapolis, durante la quale sono state arrestate 50 persone, la National Guard del Minnesota rafforza la sua presenza nella città schierando, entro domani, 1700 soldati. Lo ha annunciato il generale Jon Jensen, sottolineando che si tratta del più grande dispiegamento della storia dello stato. «Per la fine della giornata di domani, credo che avremo oltre 1700 soldati a sostegno del dipartimento della pubblica sicurezza nella città di Minneapolis e di Saint Paul», ha detto riferendosi alla cosiddette città gemelle del Minnesota.

Governatore Minnesota: «Capisco la rabbia ma andate a casa». «Capisco la rabbia, ma la situazione è incredibilmente pericolosa. Dovete andare a casa». È l'appello del governatore del Minnesota, Tim Waltz, ai manifestanti che stanno protestando a Minneapolis per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, soffocato da un poliziotto con il ginocchio. In una conferenza stampa all'1.30 ora locale il governatore ha detto che in questo momento nella città il numero di poliziotti dispiegati è tre volte quello delle proteste contro la segregazione razziale negli anni 60. «tutto questo non riguarda la morte di George Floyd, nè le diseguaglianze, che sono reali. Questo è il caos», ha detto Waltz visibilmente provato. «Ci sono persone là fuori che vogliono solo creare conflitti».



Ultimo aggiornamento: 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA