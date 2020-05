George Floyd, la denuncia della tennista Coco Gauff: «Quando finirà tutto questo?»

George Floyd e altre vittime nere: Coco Gauff, stella nascente del tennis americano, scende in campo aggiungendo via social la sua voce a quelle del mondo dello sport oltraggiate dall'uccisione di George Floyd durante il suo arresto.

mostrandosi con la testa coperta dal cappuccio della felpa, sguardo serio di fronte alla telecamera, in un video sul network TikTok, Gauff resta in silenzio e affida il suo pensiero ai sottotitoli che scorrono: «Uso la mia voce per combattere il razzismo. Userete la vostra?». Poi scorrono le foto di George Floyd e di altre vittime nere di crimini a sfondo razzista. Si riconoscono Ahmaud Arbery, il jogger assassinato a colpi d'arma da fuoco il 23 febbraio a Brunswick, in Georgia, da un padre e suo figlio, o anche Breonna Taylor, un medico di emergenza di 26 anni, uccisa dalla polizia che aveva fatto irruzione nella sua casa in Kentucky, a marzo. Alla fine della sequenza Gauff, 16 anni, alza entrambe le mani mentre queste parole appaiono in conclusione: «Sono io il prossimo?». Il suo messaggio è solo l'ultimo di una lunga lista di atleti che hanno espresso la propria indignazione. Dalle star della NBA LeBron James e Magic Johnson, all'ex attrazione della NFL Colin Kaepernick.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

««Quando finirà tutto questo?» si chiede pubblicando un collage su Instagram. «Quando verremo visti come esseri umani e non come minacce? Rip a tutte le belle anime le cui vite sono state interrotte dal razzismo».Gauff si fa sentire anche sul Tik Tok