Azzurri in ginocchio, imbrattato da CasaPound il murale pro Black Lives Matter: «Resta in piedi»

Venerdì 2 Luglio 2021, 14:06

Imbratta il murale contro il razzismo a Roma. Non più «do the right thing», ma «resta in piedi». Non più un giocatore in ginocchio, ma un azzurro in piedi e con lo sguardo verso l'altro. Non più il braccio destro rivolto al cielo, con il pugno chiuso, ma la mano aperta e il saluto romano. Il Blocco Studentesco, associazione legata a CasaPound, ha coperto il murales realizzato dallo street artist Harry Greb nel quartiere Monti, in via dei Neofiti. L'opera raffigurava un giocatore del Subbuteo che si staccava dalla pedana e si inginocchiava: per partecipare al movimento Black Lives Matter, nato dopo l'omicidio di George Flyod, l'uomo di colore ucciso da un agente di polizia che gli aveva premuto il ginocchio sul collo. La scritta era stata realizzata dopo le polemiche che hanno coinvolto gli Azzurri, che non avevano deciso di inginocchiarsi durante la partita contro l'Austria.

Il gesto di inginocchiarsi era stato resto noto da Colin Kaepernick, quarterback della squadra di football dei San Francisco 49ers che aveva subito poi diverse pressioni. Anche dal presidente americano di allora Donald Trump. Mentre la scritta «do the right thing», ovvero «fai la cosa giusta» è un motto legato all’omonimo film diretto nel 1989 di Spike Lee, che si concentrava sulle tensioni razziali all’interno di un quartiere di Brooklyn, a New York.

#RestaInPiedi Il rispetto può esserci solo tra coloro che si guardano negli occhi.https://t.co/o9oZiABECv pic.twitter.com/tzHSxUE5WT — Blocco Studentesco (@BS_ufficiale) July 2, 2021

Sul profilo Instagram dell’associazione studentesca legata a CasaPound e sulla pagina Facebook delle tartarughe frecciate compare una bella foto che confronta il «prima» e il «dopo». «Abbiamo seguito il consiglio dell’artista — scrivono i ragazzi del Blocco. — Chiedeva di fare la cosa giusta, no? Inginocchiarsi secondo noi non è una forma di rispetto per nessuno, meglio stare in piedi e guardarsi in faccia».