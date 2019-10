Funerale incredibile, il morto bussa dalla bara e parla. Lo scherzo diventa virale

Voleva che i suoi amici e familiari lo ricordassero così come era sempre stato in vita: un uomo allegro, sempre pronto allo scherzo e alla battuta. Così prima di morire il nonno di otto nipoti ha architettato un ultimo stratagemma per far ridere tutti, anche in un momento solitamente triste e dedicato alla commozione come un funerale.

Shay Bradley, veterano di guerra irlandese, ha registrato un messaggio audio in modo che la sua voce sembrasse uscire dalla bara al momento della sepoltura. Il video, registrato dalla figlia, è stato pubblicato su Facebook e diventato virale, facendo il gito del mondo.



Mentre i cari di Shay Bradley piangono, improvvisamente si sente un "toc toc" provenire dalla bara, e qualcuno che dice: «Fatemi uscire. È buio qua dentro. Posso sentirvi! Quello che sento è un prete? Sono nella bara? Riuscite a sentirmi?». Instantaneamente le lacrime dei presenti si sono trasformate in risate. «Il desiderio di mio padre in punto di morte - ha scritto la figlia nella didascalia che accompagna il video - ci ha fatto ridere tutti proprio quando ne avevamo più bisogno. Ti vorrò bene per sempre».

