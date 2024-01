Elicotteri Sea King, la nuova "arma" ucraina (con con mitragliatrici pesanti) per l'offensiva sul Mar Nero

Un mese fa il Regno Unito aveva inviato dieci elicotteri Sea King all'Ucraina per rafforzare la sua difesa nella guerra in corso contro la Russia. L'altro giorno anche la Germania ha diffuso un analogo annuncio. Ha spiegato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius: «Il Sea King è un elicottero collaudato e robusto che aiuterà gli ucraini in molti settori: dalla ricognizione sul Mar Nero al trasporto di soldati. È la prima consegna tedesca di questo tipo». In totale la Germania ne fornirà sei. Spiegano ancora dal governo tedesco: si tratterà nello specifico di sei Sea King Mk41 dalle scorte Bundeswehr, inclusivi di ricambi e formazione all'uso.

Ilyushin Il-76, l'aereo maledetto dell'aeronautica militare russa: già 13 distrutti in 50 anni, tutti gli incidenti

Elicotteri Sea King, le armi

Questo tipo di elicottero militare è operativo dalla metà degli anni Settanta.

Era stato progettato per trasportare truppe e condurre missioni di salvataggio in mare, ha un'autonomia di 1.500 chilometri. Ricorda un'analisi di Newsweek: «I Sea King possono essere equipaggiati con mitragliatrici pesanti per le missioni delle forze speciali. Miglioreranno le capacità aerotrasportate e navali dell'Ucraina dentro e attorno al Mar Nero, un campo di battaglia chiave nella guerra che dura da quasi due anni. Kiev ha lanciato ripetuti attacchi contro la flotta moscovita del Mar Nero, in parte basata sull'annessa penisola di Crimea, utilizzando le sue forze speciali per effettuare sbarchi anfibi sul territorio».

Guerra ucraina, la nuova arma anti droni russi: ecco l'AD Counter FPV che blocca le comunicazioni radio

La fornitura

Pistorius ha parlato di questa nuova fornitura durante una riunione del Gruppo di Contatto per la Difesa dell'Ucraina, di cui fanno parte più di 50 Stati e organizzazioni. La Germania e la Francia guidano la coalizione per la difesa aerea da novembre. «Per la protezione del popolo e delle infrastrutture ucraine, la difesa aerea continua ad essere la priorità numero 1. Abbiamo anche bisogno di maggiore velocità nella produzione di armi», ha osservato Pistorius.

Non si tratta comunque di un mezzo all'avanguardia: prodotto per la prima volta nel 1960, è stato ritirato dagli Stati Uniti diciotto anni fa. Risulta in servizio nelle forze armate di una decina di Paesi nel mondo.