L’Ucraina si è dotata di una nuova arma, l'AD Counter FPV, per rafforzare le difese nella guerra in corso con la Russia. Lo ha annunciato martedì Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino e ministro della trasformazione digitale, sostenendo che l'ultimo strumento di Kiev per disturbare i droni FPV russi è stato già utilizzato sul campo dall'esercito ucraino.