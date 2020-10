Eurostat, quasi 170mila morti in più in quattro mesi: Bergamo e Segovia le città più colpite

Il totale è da brividi e consegna una fotografia nitida delle dimensioni del problema Covid. Tra marzo e giugno di quest'anno, in Europa, ci sono stati 168mila morti in più rispetto al totale, relativo allo stesso intervallo di tempo, dei quattro anni precedenti (2016-2019). A mettere insieme i numeri, Eurostat che ha contato tutti i decessi dei 26 Paesi europei, non solo quelli determinati dal virus, scoprendo che il picco risale alla quattordicesima settimana dell'anno, quella a cavallo tra marzo e aprile, con ben 36 mila morti in più e scende di 5mila unità con il trascorrere dei mesi. Il gap meno evidente a giugno, con una discrepanza di circa 2.200 vittime.

Almost 170 000 additional deaths in the EU between March and June 2020 📊 with a peak in late March - early April 📈

Peggio dell'Italia (46mila decessi), nell'area Ue, solo la Spagna (48mila), seguono Francia (30mila), Germania e Paesi Bassi con 10mila vittime ciascuno. Gli altri Stati sommano insieme un totale di circa 25mila decessi.

Scendendo nel particolare, l'Italia per oltre un mese ha mantenuto una percentuale di decessi superiore del 40% rispetto a quella del quadriennio precedente. Stesso discorso per Francia, Lussemburgo, Svezia e Cipro, dove tuttavia i picchi hanno avuto durata più breve, circa due settimane. Più del doppio dei morti, durante i loro picchi, hanno registrato Spagna e Belgio.

Highest rates of additional deaths between March and June 2020 were in areas in Central 🇪🇸 Spain and Northern 🇮🇹 Italy 📈

