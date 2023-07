Attacco a Odessa, l'Air Force: «Kiev può difendersi solo con gli F-16». Quali sono i missili utilizzati da Mosca (e qual è la controffensiva ucraina)

Pioggia di missili su Odessa. Secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare ucraina, l'esercito russo ha lanciato nella notte ben 19 missili di diverse tipologie: 9 missili sono stati abbattutti dalle milizie di Kiev. L'Air Force ucraina ha sottolineato che per contrastare i prossimi attacchi di Putin occorreranno più jet F-16.

Guerra in Ucraina, missili su Odessa nella notte: colpita la cattedrale ortodossa. Morto un civile, bambini tra i feriti

Nel dettaglio, l'esercito della Federazione Russa ha utilizzato:

Le forze di difesa aerea hanno distrutto 9 bersagli aerei:

Gli esperti di Difesa sono concordi: la difesa aerea ucraina non può abbattere i missili Kh-22 e Onyx.

I moderni sistemi forniti dai partner internazionali non bastano a proteggere il cielo ucraino.

La difficoltà di rilevare e distruggere i missili da crociera Onyx russi è dovuta al fatto che volano a una velocità di oltre 3.000 km/h e se si avvicina a un bersaglio il missile russo può effettivamente volare a 10-15 metri sopra l'acqua. L'Air Force ha sottolineato che l'Ucraina non può schierare la difesa aerea lungo l'intero confine, quindi ha bisogno di moderni caccia multiruolo F-16.

#BREAKING #Ukraine #Odessa "As a result of a rocket attack, the Holy Transfiguration Cathedral in Odessa was destroyed." - the City council. pic.twitter.com/Dbi87FqfbR

— National Independent (@NationalIndNews) July 23, 2023