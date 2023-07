Manager capo azienda usata dai servizi russi per sorvegliare le attività online dei cittadini trovato morto, giallo sulle cause

I rapporti ufficiali parlano di morte per «arresto cardiaco». Ma la sua vicinanza a Putin, i suoi legami con i servizi di sicurezza russi che ne hanno fatto un figura di alto profilo dell'élite del Paese gettano un'ombra i mistero sul decesso di Anton Cherepennikov.

Il manager miliardario 40enne, a capo della più grande azienda informatica del paese, ICS Holding, utilizzata dal Servizio di sicurezza federale russo per la sorveglianza delle attività online dei cittadini, secondo quanto riportato dal quotidiano russo Novaya Gazeta è stato trovato senza vita nel suo ufficio di Mosca.

Chi era Rostislav Zhuravlev, il giornalista russo morto a Zaporizhzhia. Mosca: «Ucciso dalle bombe a grappolo»

Anton Cherepennikov, il manager vicino a Putin trovato morto

A porre interrogativi sul decesso di Cherepennikov sono i sospetti avanzati da un amico di lunga data, Vasily Polonsky, citato da diverse fonti che ha insistito: «Non credo sia morto per arresto cardiaco. La causa esatta della morte sarà determinata in seguito».

Sospetti tutti da verificare, ovviamente. Ma che sorgono in un clima di diffidenza generale visto che si tratta della seconda persona vicina a Putin ad essere morta nelle ultime 48 ore dopo l'oligarca miliardario Igor Kudryakov, ex funzionario del governo e ricco uomo d'affari, trovato cadavere nel suo appartamento di Mosca.

Chi era

Una fonte dell'opposizione citata dal Mirror ha affermato che Cherepennikov è stato «uno strumento assolutamente chiave nella repressione di Putin». Di più: «Il suo assassinio non può essere escluso poiché l'apparato di sicurezza diventa disperato a causa del fallimento della guerra». L'attività di "spionaggio" messa in atto dalla holding del 40enne gli avrebbe fruttato qualcosa come 172 milioni di sterline. Cherepennikov è indicato come vicino all'oligarca Alisher Usmanov, ex azionista della squadra di calcio dell'Arsenal a Londra e anche lui a sua volta vicino al Cremlino.

I PRECEDENTI

Si allunga l'elenco dei dirigenti e uomini d’affari russi morti in circostanze sospette: Cherepennikov è il quattordicesimo, solo per il 2023. Dall'inizio della guerra in Ucraina sono invece 40. Lo scorso aprile era scomparso Igor Shkurko, primo vicedirettore generale e ingegnere capo di Yakutskenergo, compagnia energetica russa, trovato senza vita in un centro di detenzione di Yakuts. Versione ufficiale: suicidio. L'ex vice presidente di Gazprombank, Vladislav Avayev, era stato trovato morto con la moglie e la figlia nella sua abitazione di Mosca il 18 aprile del 2022. Le autorità avevano spiegato che, dopo il duplice omicidio delle due donne, il manager si era tolto la vita. Il miliardario russo di origine ucraina Mikhail Watford, era stato rinvenuto morto nella sua casa del Surrey, in Inghilterra, il 28 febbraio del 2022. Vasily Melnikov, 43 anni, a capo di MedStom, una società di componenti mediche, era stato trovato esanime con la moglie, di 41, e i loro due bambini di dieci e quattro anni, a Nizhny Novgorod il 23 marzo dello scorso anno. Tutti “refertati” come decesso improvviso o da suicidio dopo omicidio.