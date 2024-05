Mohamed Amra, il detenuto evaso dopo l'assalto al furgone della polizia in Francia

Si chiama Mohamed Amra detto "la mosca" il detenuto in fuga, liberato oggi dopo un sanguinoso assalto in Normandia al furgone che lo trasportava dall'ufficio del giudice istruttore al carcere, dove sconta una condanna a 18 mesi per tentato omicidio. Caccia all'uomo vicino all'autostrada A154, nel nord del Paese, dove si è svolto l'attacco in cui due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti uccisi e altri tre gravemente feriti. «Saremo inflessibili», ha detto il presidente Macron.