Caos in Nuova Caledonia: proteste e disordini per riforma elettorale

Lunghe code si stanno formando fuori dai negozi di Nouméa, in Nuova Caledonia, dove i rifornimenti scarseggiano dopo diverse notti di disordini per la riforma elettorale. Il controllo di diversi quartieri della Nuova Caledonia "non è più assicurato", ha riconosciuto venerdì il rappresentante dello Stato in questo territorio francese nel Pacifico meridionale, auspicando che i rinforzi consentano di "bonificare" queste zone dopo quattro notti di tensione. La rivolta violenta è esplosa in seguito alla riforma elettorale che dà diritto di voto ai nuovi abitanti francesi, per i residenti dell'isola un modo per aumentare il potere e il controllo della Francia.