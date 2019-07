Cade nel cratere del vulcano durante la luna di miele, la moglie lo trova e gli salva la vita

L'amore vince su tutto, anche di fronte a quella che a un primo impatto sembrava essere una tragedia. Un uomo, Clay Chastain, è precipitato in un vulcano durante la luna di miele. È sopravvissuto, per un miracolo. Lo ha fatto grazie alla forza di volontà della moglie che si è calata nel cratere e lo ha trovato, ferito ma ancora vivo. Ha riportato una grave commozione cerebrale, alcune vertebre fratturate, una frattura del cranio e la perdita dell'udito nell'orecchio destro.

After successfully raising $35,000 for air transport, Clay Chastain will arrive in Fort Lauderdale later today after falling down a volcano earlier this week. https://t.co/CY3vVKpRgb

— Purdue Exponent (@purdueexponent) July 24, 2019