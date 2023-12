Cane caduto dalla finestra a Roma, la padrona Emilia Pawlak indagata per lesioni colpose

È indagata per lesioni colpose la padrona di Cody, il cucciolo di rottweiler che lo scorso 27 ottobre è caduto da una finestra lungo via Frattina, a Roma. Un volo di diversi metri risultato fatale per il cane, morto dopo circa un'ora di agonia. Ma la sua caduta ha causato anche alcune lesioni ad una donna di 28 anni che passava in quel momento. La giovane era al secondo mese di gravidanza e per lei era stato necessario il trasporto in ambulanza al Policlinico Umberto I. Dall'ospedale avevano fatto sapere: «La 28enne ha riportato una lieve lesione alla testa, è ricoverata nel reparto di terapia intensiva sotto stretto monitoraggio, il feto è vitale».

La denuncia per lesioni colpose

Come riportato da Fanpage, la 28enne ha sporto denuncia e la padrona di Cody, Emilia Pawlak, è quindi attualmente indagata per lesioni colpose. Il compagno Gabriele afferma però che «Cody non è precipitato addoso alla donna incinta, ma è finito direttamente sull'asfalto, lei per lo spavento ha indietreggiato ed è caduta a terra battendo la testa». Due versioni contrastanti sulle quali gli inquirenti dovranno far luce per chiarire con certezza eventuali responsabilità.

Il legale di Emilia Pawlak, Michele Saveriano, ha intanto dichiarato: «Ci tengo a precisare che non c'è alcun procedimento penale a carico della padrona del rottweiler in merito a presunti maltrattamenti e uccisione di animali». Una precisazione che arriva dopo le accuse arrivate da numerosi animalisti, che hanno accusato la padrona di Cody di maltrattare i suoi animali e di non aver vigilato attentamente.

C'è anche chi sostiene che Emilia avrebbe lanciato il cagnolino di proposito. «Sono state fatte ricostruzioni fantasiose, senza alcun fondamento», dice oggi l'avvocato. Il quale fa poi sapere che per l'esito delle indagini sarà necessario attendere almeno inizio 2024.