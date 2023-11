Cade masso gigante sulla strada: auto distrutta, evacuate tre persone

Si stacca un masso da una parete rocciosa e colpisce un’automobile in sosta. Il sindaco emette l’ordinanza di sgombero per tre persone che abitano sotto il costone. Tra di loro, anche una donna anziana, affetta da alcune patologie. È successo nel comune di Scanno, in via Pescara, nelle vicinanze della contrada San Martino, in provincia dell'Aquila. Erano circa le 9 quando l’imponente blocco di roccia, di 6 metri per 6 e 3/4metri di altezza per 150 metri cubi, è precipitato giù dalla montagna, fermandosi su una vettura, parcheggiata lungo la strada. A pochi metri di distanza, da un complesso di dodici appartamenti e un albergo. L'auto - una Dacia - completamento distrutta è di proprietà di una donna di Scanno, residente a Roma, che era andata a trovare l'anziana madre.



La zona è stata già interessata, da fenomeni simili. Già dagli anni Ottanta. Da alcuni mesi, erano in corso alcune opere di consolidamento, per la messa in sicurezza della parete. Fortunatamente, ieri , gli operai non erano a lavoro. Sul posto, si sono recati i vigili del fuoco di Sulmona e un funzionario dell’Aquila. Insieme a loro, i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro e il sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni. Secondo una prima ricostruzione, la causa principale del distacco, sarebbe attribuibile al maltempo.

Tuttavia, vista la presenza di un cantiere all’attivo, i militari valuteranno anche i lavori, messi in atto dalla ditta.



L’ALLARME

Sulla ex SS 479, sono anni che si ripetono incidenti, a causa della caduta continua di pietre, sulla carreggiata, a partire da Anversa, fino alla cantoniera di Scanno. Una macchina diretta verso il comune di Villalago, con a bordo due turisti stranieri, venne colpita da un masso, che sfondò il parabrezza, raggiungendo il tappetino del guidatore che usci dall’abitacolo, cosparso di frammenti di vetro. I due turisti, rimasero feriti.