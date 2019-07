Etna, eruzione dal cratere sommitale: fontane di lava e boati. Aeroporto di Catania operativo

Nuova eruzione dell'Etna, con un'intensa attività stromboliana da uno dei crateri sommitali con fontane di lava, boati e l'emissione di una colata. Il fenomeno, concentrato nella zona alta e desertica del vulcano, è visibile visionando le telecamere termiche dell'Oe-Ingv.

Il sistema è carico di energia come dimostra l'alto livello del tremore dei condotti magmatici interni dell'Etna, come emerge dal sito dell'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia di Catania. La nuova fase eruttiva non impatta sull'attività dell'aeroporto internazionale di Catania Vincenzo Bellini.



