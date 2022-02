Biden: «Continueremo a fornire armi difensive all'Ucraina. La Russia potrebbe attaccare anche Kiev»

Il presidente statunitense Joe ​Biden poco fa ha ribadito il suo appoggio all'Ucraina: «Continueremo a fornire armi difensive all'Ucraina. La Russia potrebbe attaccare anche Kiev». Per Biden, dunque, la Russia potrebbe decidere di lanciare attacchi contro varie città ucraine, «compresa la capitale Kiev», ha detto il presidente Usa, ribadendo che «oggi in risposta alle azioni della Russia ho deciso di rafforzare l'alleanza con i Paesi baltici. Non vogliamo combattere contro la Russia ma difenderemo ogni territorio della Nato».

Il presidente americano ha autorizzato «un dispiegamento aggiuntivo» di truppe Usa nei paesi Baltici membri della Nato. Lo ha annunciato lo stesso leader Usa parlando dalla Casa Bianca.

«Abbiamo ancora tempo per evitare lo scenario peggiore»

«Abbiamo ancora tempo per evitare lo scenario peggiore possibile perché è chiaro che soffrirebbero soprattutto i civili - ha detto Biden -. Gli Stati Uniti ed i nostri partner rimangono aperti alla diplomazia se però si tratta di una diplomazia seria». Il presidente Usa ha spiegato che la sua Amministrazione «continuerà a giudicare la Russia dalle sue azioni, non da quello che dice».

Ucraina, è invasione? La fonte dell'intelligence: «Manovre di 10.000 soldati russi nel Donbass»

Ucraina, Draghi: «Inaccettabile violazione della sovranità, per la Russia prepariamo già sanzioni»

Biden: le sanzioni a Banche, debito sovrano e elite russa

Joe Biden ha annunciato «una prima tranche» di sanzioni contro due istituzioni finanziarie russe, il debito sovrano, e da domani contro le elite e le loro famiglie per le mosse di Mosca in Ucraina.

Le azioni russe in Ucraina sono «l'inizio di un'invasione»: lo ha detto Joe Biden parlando dalla Casa Bianca sugli sviluppi della crisi ucraina, annunciando sanzioni «ben oltre» quelle per l'annessione della Crimea nel 2014.

Convoglio militare russo verso il confine ucraino

Un convoglio militare di Mosca con oltre 100 camion carichi di soldati è stato avvistato in direzione del confine ucraino nella regione russa di Belgorod, a nord dell'autoproclamata repubblica separatista di Lugansk. Lo riporta il Guardian.