Ucraina, diretta. Usa avvisa Kiev: «La Russia prepara l'invasione in 48 ore». Bild: l'esercito segreto si muove verso l'Ucraina

Ucraina-Russia, crescono i timori per un inasprimento della crisi sul piano militare. L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo informazioni di intelligence la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese nel giro delle prossime 48 ore. Lo riferiscono Newsweek e Cnn citando dirigenti dell'intelligence americana.

Usa: «Russia pronta ad invadere l'Ucraina»

La Russia ha spostato quasi il 100 per cento delle forze che sono necessarie per l'invasione dell'Ucraina. Lo ha detto una fonte della Difesa degli Stati Uniti, riaffermando «la valutazione che Putin sia pienamente pronto a condurre un'invasione su larga scala e che questa sia un'opzione probabile». Le capacità militari russe lungo il confine ucraino sono «quasi al 100% di tutte le forze che il Pentagono aveva anticipato che Vladimir Putin avrebbe spostato nell'area, ha detto la fonte della difesa, «si stanno avvicinando al 100%». Il presidente russo «ha un'ampia gamma di capacità» che ha già spostato verso il confine ucraino, compresa «una significativa capacità offensiva missilistica», ha sottolineato la fonte.

Tutto questo accade trentasei ore dopo l'ordine di Vladimir Putin di dispiegare forze armate "per assicurare la pace" nel Donbass: il presidente russo si dice pronto a trovare «soluzioni diplomatiche» con Kiev e l'Occidente sulla crisi ucraina, ma rimane fermo su un punto inderogabile: gli interessi e la sicurezza del Paese «non sono negoziabili».

Poche ore dopo l'intervento del leader del Cremlino in occasione della Giornata del difensore della patria, Kiev ha annunciato la mobilitazione dei riservisti, il suo Parlamento ha approvato l'imposizione di sanzioni a 351 cittadini russi e il Consiglio di sicurezza ucraino ha chiesto lo stato di emergenza sul territorio, una misura che i legislatori dovranno ratificare entro 48 ore.

La situazione sembra quindi peggiorare di ora in ora, all'indomani della decisione del segretario di Stato Usa Antony Blinken di cancellare l'incontro con il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, previsto per giovedì. Mentre Pechino lamenta che gli Stati Uniti «versano benzina sul fuoco» della crisi ucraina, Londra e Canberra prevedono che l'invasione sia sempre più vicina.

Questa mattina, l'esercito di Kiev ha annunciato che un altro soldato è stato ucciso e sei sono rimasti feriti in bombardamenti da parte dei separatisti filorussi nell'Ucraina orientale nelle ultime 24 ore. L'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha replicato di avere registrato 350 attacchi contro il suo territorio negli ultimi sette giorni.

Nel pomeriggio, poi, il massiccio attacco ai siti web del Parlamento di Kiev e del ministero degli Esteri.

«Nuove forze russe in Donbass»

È sempre più muro contro muro tra i protagonisti della crisi ucraina, che rischia di subire una brusca accelerazione nelle prossime ore. Il premier lettone Arturs Krisjanis Karins denuncia la violazione della «sovranità territoriale» di Kiev e avverte che «stando alle informazioni a mia disposizione, Putin sta muovendo forze aggiuntive e carri armati nei territori occupati del Donbass. In contemporanea circa 800 soldati della 173/a brigata aviotrasportata Usaf di stanza a Vicenza sono in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell'alleanza Nato. Questo riposizionamento - spiega una nota del comando Usa - serve a garantire ai nostri alleati e partner il nostro solido impegno nei confronti della Nato a fronte degli eventi in atto.

Intanto, rispondendo alle accuse di Mosca, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha sottolineato che il suo Paese non ha piani per ottenere armi nucleari. Nel confronto tra Mosca e Kiev interviene il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, rispondendo indirettamente alle dichiarazioni di questa mattina del premier ucraino Zelensky che aveva confermato le sue ambizioni di aderire all'Ue e alla Nato. «Ogni Paese è libero di scegliere se entrare o meno nell'Alleanza Atlantica. Non è il caso solo dell'Ucraina e della Georgia, ma anche di Finlandia e Svezia», ha precisato Stoltenberg, sfumando solo di poco la durezza delle sue affermazioni con il riferimento all'ingresso anche di altri Paesi. E aggiungendo che «La Nato è pronta a qualsiasi azione da mettere in campo».

Sul piano diplomatico la Germania ha confermato il G7 dei leader in formato digitale che affronterà, tra l'altro, gli sviluppi della crisi. E la Russia continua sulla linea dell'uno contro tutti. Contro il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, accusato di »dichiarazioni non in linea con il suo mandato« per la sua condanna delle azioni unilaterali di Putin. Contro il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, accusato dal ministero degli Esteri russo di avere »una strana idea di diplomazia« per la sua affermazione secondo cui non potranno esserci contatti bilaterali con Mosca fino a quando non ci saranno segnali di una de-escalation russa in Ucraina. Affermazione a cui a stretto giro ha replicato la Farnesina: «Russia? No alle provocazioni, l'Italia è impegnata a trovare soluzioni diplomatiche per scongiurare una guerra».

UCRAINA, LA DIRETTA

Ore 19.45 - Bild: trecento mezzi militari delle forze speciali russe verso l'Ucraina senza insegne. La Bild riferisce di aver scoperto nel sud della Russia circa 300 mezzi militari russi delle forze speciali Spetznaz che procedono verso la zona di confine di Marinowka. Il tabloid definisce i blindati come «l'esercito segreto» dell'invasione di Vladimir Putin all'Ucraina, sottolineando che sia i mezzi sia i soldati non hanno segni distintivi.

Ore 19.10 - La Germania convoca l'ambasciatore russo a Berlino, Sergey Nechaev. Il governo tedesco ha convocato oggi l'ambasciatore russo a Berlino, Sergey Nechaev, al ministero degli Esteri in risposta all'escalation del conflitto in Ucraina. Lo riferiscono fonti del governo alla dpa. Il diplomatico russo ha parlato con il direttore politico del ministero, Tjorven Bellmann, aggiungono le fonti senza dare ulteriori dettagli sul contenuto del colloquio.

Ore 18.18 - Usa: «La Russia prepara l'invasione in 48 ore». L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo informazioni di intelligence la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese nel giro delle prossime 48 ore. Lo riferiscono Newsweek e Cnn citando dirigenti dell'intelligence americana.

Ore 18.15 - Cnn: la Russia sposta truppe e carri armati nell'Ucraina orientale. Le truppe russe si sono spostate nella regione orientale dell'Ucraina, dice il Primo Ministro della Lettonia: «Putin sta spostando ulteriori forze e carri armati nei territori occupati del Donbas - ha detto Arturs Krišjānis Kariņš -. Si tratta di un attraversamento di un territorio sovrano».

Ore 17.40 - 800 soldati Usa in partenza da Vicenza per la Lettonia. Circa 800 soldati della 173esima brigata aviotrasportata Usaf di stanza a Vicenza sono in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell'alleanza Nato, in seguito al peggioramento della crisi tra Russia e Ucraina. Lo comunica la 173rd Airborne Brigade. Gli uomini in partenza sono posizionati nelle caserme 'Del Din' ed 'Ederle' di Vicenza. «Questo riposizionamento - spiega una nota del comando Usa - serve a garantire ai nostri alleati e partner il nostro solido impegno nei confronti della Nato a fronte degli eventi in atto».

Ore 16.40 - Kiev: nessun piano per avere armi atomiche. L'Ucraina non ha piani per ottenere armi nucleari. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, citato dalla Tass, dopo le accuse al riguardo di Mosca.

Ore 16.30 - Draghi: soprusi non devono essere tollerati. «In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo. Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati». Lo ha detto il premier Mario Draghi alla cerimonia di apertura dell«Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo».

Ore 16.15 - Convocato il Consiglio Ue straordinario. Un Consiglio straordinario dell'Ue è stato convocato, domani alle 20, per fare il punto sulla crisi ucraina. Lo annuncia il Consiglio europeo. La riunione vedrà, in presenza a Bruxelles, i leader dell'Unione.

Ore 16.00 - Attacco ai siti web del Parlamento di Kiev e del ministero degli Esteri. I siti web appartenenti a molti enti governativi ucraini sono stati presi di mira in un massiccio attacco informatico. Lo scrive Bbc News online, aggiungendo che i siti web del parlamento ucraino (la Rada), del ministero degli Esteri e dei servizi di sicurezza sono tra i numerosi servizi che sono stati colpiti dall'attacco.

Ore 15.30 - Il presidente turco Erdogan ha affermato che la Turchia «non riconoscerà alcuna misura che intacchi l'integrità e la sovranità dell'Ucraina»: lo ha detto in una telefonata col presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che Ankara è «pronta a fare la sua parte». Lo scrive l'agenzia Anadolu, secondo cui il leader turco ha detto che un conflitto militare non sarebbe vantaggioso per nessuno.

Ore 14.25 - Zelensky: vogliamo aderire alla Nato e all'Ue. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l'Ucraina conferma le sue ambizioni di aderire all'Ue e alla Nato, nonostante l'ultimatum lanciato ieri da Vladimir Putin all'Ucraina affinché rinunci a far parte dell'Alleanza atlantica.

Ore 14.20 - «La Russia ha strumentalizzato l'energia nei mesi e negli anni scorsi e noi siamo davvero determinati a non essere più dipendenti dal gas russo. Questa è un investimento strategico per la nostra indipendenza». Lo dice la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine del bilaterale con il premier norvegese Jonas Gahr Store. «La Norvegia è un fornitore affidabile di gas», ha aggiunto la numero uno dell'esecutivo europeo.. «Faremo la nostra parte» sul dossier energia, ha assicurato il premier sottolineando che Oslo «condivide» il percorso Fit for 55 - le misure per la riduzione delle emissioni - iniziato dall'Ue.

Ore 14.17 - «È arrivato il momento di reagire, di reagire con forza». Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, intervenendo in tv e accogliendo con favore le misure prese dall'Occidente. «Il destino dell'Europa si decide sul campo in Ucraina», ha aggiunto.

Ore 14.15 - Russia: risposta a sanzioni Ue sarà forte e dolorosa. La risposta della Russia alle sanzioni occidentali sarà «forte e dolorosa». Lo afferma il ministero degli Esteri di Mosca.

Ore 14.10 - Salvini attacca Borrell sulle sanzioni. «Per il capo della politica estera dell'Unione Europea, le sanzioni contro la Russia servono a bloccare lo shopping dei russi a Milano e i loro party a Saint Tropez… Siamo al ridicolo. O forse al tragico». Così il leader della Lega, Matteo Salvini commentando un cinguettio di Josep Borrell, il quarto di una serie, secondo sui con le sanzioni non ci sarà più lo shopping dei russi a Milano, le feste a St Tropez e gli acquisti di diamanti ad Anversa.

Ore 14.07 - «Non ci sono dubbi che Nord Stream 2 non è un progetto di interesse europeo, noi abbiamo le condutture che sono necessarie per noi e hanno il loro percorso e soddisfano le nostre esigenze. Nord Stream 2 non è una conduttura attiva, non c'è gas. È stato interrotto un processo di approvazione, ma non ci possono essere effetti sul prezzo del gas». Lo ha detto la vice presidente della commissione Ue Margrhete Vestager. «La commissione deve interfacciarsi con le autorità tedesche per vedere se il processo ripartirà ma sosteniamo le autorità tedesche che hanno detto che nelle attuali circostanze il processo di approvazione è sospeso»

Ore 13.50 - La Russia ha cominciato ad evacuare il suo personale diplomatico dall' Ucraina, attuando una misura già annunciata ieri. Lo riferiscono i media.

Ore 13.00 - Leader Donetsk: da noi nessun soldato russo. Non ci sono al momento truppe russe sul territorio della Repubblica di Donetsk (DPR): lo ha detto il leader della DPR, Denis Pushilin, secondo quanto riporta la Tass. La presenza di truppe russe nel Donbass sarebbe possibile solo nel caso di una offensiva in piena regola da parte di Kiev. In quel caso, Mosca avrebbe il diritto di inviare i soldati.

Ore 12.10 - Di Maio: Italia condanna l'invio delle truppe russe in Ucraina. «Stamattina ci siamo coordinati con il Presidente Draghi circa i prossimi passi da compiere per favorire una soluzione diplomatica. Siamo impegnati al massimo nei canali multilaterali di dialogo. Riteniamo tuttavia che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione, linea adottata nelle ultime ore anche dai nostri alleati e partner europei». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferendo al Senato sulla crisi in Ucraina. «Condanniamo la decisione di Mosca di inviare nei territori delle due repubbliche separatiste un contingente di truppe con sedicenti funzioni di peace-keeping. È un gesto che rischia di esacerbare una situazione già molto tesa. Ricordo che si stima una presenza russa lungo i confini con l'Ucraina tra 170 e 190 mila unità». «In conferenza stampa Putin ha affermato di riconoscere le pretese di Donetsk e Lugansk sul territorio di tutto il Donbass, ben oltre la componente russofona presente nella regione e quindi includendo zone attualmente sotto il controllo delle forze armate ucraine, chiedendo per giunta il riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea. Questo duplice sviluppo rischia di aprire la strada ad un'operazione militare su larga scala della Russia in Ucraina».

Ore 11.49 - Il primo ministro australiano, Scott Morrison, ritiene che una «invasione su vasta scala» dell'Ucraina da parte della Russia sia «probabile» entro 24 ore. Morrison, che ha annunciato nuove sanzioni contro il Cremlino, ha affermato che le forze russe sono ora «al massimo della prontezza per completare un'invasione su vasta scala dell'Ucraina, ed è probabile che ciò avvenga entro le prossime 24 ore». Lo riporta l'Independent.

Ore 11.45 - Germania: possiamo fare a meno del gas russo. A dichiararlo è stato il ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, garantendo che i consumatori verranno assistiti nel caso di un aumento a breve termine dei prezzi a causa della crisi ucraina. «Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi a breve termine e l'onere per i consumatori e le imprese, forniremo assistenza in altro modo», ha dichiarato oggi l'esponente ecologista intervenendo alla radio Deutschlandfunk. «Difficilmente possiamo intervenire sul prezzo del mercato mondiale del gas o del petrolio. Ma aboliremo il prelievo Eeg», che viene addebitato alle utenze elettriche per aiutare a pagare la transizione del Paese verso le energie rinnovabili. «Lo contrasteremo con la politica sociale». Per Habeck la cosa più importante è che la Germania ha abbastanza gas e che le forniture sono garantite. Alla domanda se la Germania possa fare a meno del gas russo completamente, Habeck ha risposto: «Sì, può». Tuttavia, ha tenuto a sottolineare che questo comporterebbe un significativo aumento dei prezzi. Ieri, in seguito alla decisione della Russia di riconoscere le repubbliche separatiste autoproclamate del Donbass il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato la sospensione del processo di attivazione del gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia.

Ore 11.30 - Kiev chiede stato di emergenza. Consiglio di sicurezza ucraino ha chiesto lo stato di emergenza nel Paese.

Ore 11.20 - La Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato la legge che dà il via libera al possesso di armi per i cittadini dell'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia stampa Tass: in dettaglio, scrive l'agenzia, la norma permetterebbe di acquistare armi ed esercitare il diritto alla protezione, previsto nell'articolo 27 della Costituzione ucraina.

Ore 10.45 - Parlamento Kiev: ok sanzioni a 351 cittadini russi. Il Parlamento ucraino ha approvato oggi l'imposizione di sanzioni a 351 cittadini russi, compresi i parlamentari che hanno appoggiato il riconoscimento dell'indipendenza dei territori controllati dai separatisti e l'invio delle truppe russe nell'Ucraina orientale. Lo riporta il Guardian. Le sanzioni prevedono, tra l'altro, il divieto di ingresso in Ucraina da parte delle persone prese di mira, e vietano loro l'accesso ai beni, ai capitali, alle proprietà e alle licenze per affari.

Ore 10.05 - Il Papa annuncia: il 2 marzo digiuno per la pace. «Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti - ha detto papa Francesco al termine dell'udienza generale, nel suo appello per la pace in Ucraina -. Gesù ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra».

«Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina», ha detto il Papa. «Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti». «Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche - ha continuato Francesco - perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra, il padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici». «Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, screditando il diritto internazionale».

Ore 10.00 - L'Ucraina annuncia la mobilitazione dei riservisti. Lo rende noto l'esercito di Kiev confermando una notizia anticipata ieri sera dai media internazionali.

Ore 9.35 - Oltre 500mila rifugiati del Donbass. Se la situazione sul terreno dovesse peggiorare, il numero di rifugiati del Donbass potrebbe raggiungere la soglia del mezzo milione: lo hanno detto i leader delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk al ministro ad interim russo per le Situazioni di emergenza, Alexander Chupriyan. Lo riporta Interfax. «Ogni giorno arrivano nuovi dati. Non sappiamo come evolverà la situazione, ora assistiamo a un flusso (di rifugiati) leggermente più lento, ma la situazione operativa peggiora, i due leader (delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk) mi hanno scritto delle lettere affermando che se la situazione operativa peggiora, il numero delle persone evacuate sarà di 500.000», ha detto Chupriyan durante una riunione del partito Russia Unita sull'assistenza ai rifugiati del Donbass. Finora 74 territori russi hanno confermato di essere pronti ad accogliere i rifugiati provenienti dal Donbass, ha precisato.

Ore 9.30 - L'Ucraina chiede ai connazionali di lasciare la Russia. L'Ucraina ha chiesto ai suoi connazionali di lasciare «immediatamente» la Russia. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Kiev.

Ore 9.10 - Ministra Gb: assalto a Kiev molto realistico. Un assalto alla capitale ucraina Kiev da parte della Russia è una «possibilità molto reale»: lo ha affermato questa mattina alla Bbc la ministra degli Esteri britannica Liz Truss, dicendosi «molto molto preoccupata per un'imminente invasione dell'Ucraina». Parlando al programma BBC Breakfast, Truss ha aggiunto: «La Russia ha circondato l'Ucraina, quindi potremmo assistere ad un attacco da una varietà di direzioni». In caso di invasione, ha poi sottolineato, il Regno Unito intensificherà le sanzioni contro Mosca: «Nulla sarebbe fuori discussione in caso di un'invasione totale».

Ore 8.50 - La Cina contro le sanzioni alla Russia. Il ministero degli Esteri cinese è contrario all'imposizione di sanzioni contro la Russia e si augura che tutte le parti coinvolte nella crisi ucraina cerchino di risolvere la questione attraverso il dialogo, mantenendo la calma ed esercitando moderazione: lo ha ribadito oggi ai media il portavoce del ministero, Hua Chunying, secondo quanto riporta il Guardian.

Ore 8.40 - Ucciso un soldato ucraino. L'esercito ucraino ha reso noto che un altro soldato è stato ucciso e sei sono rimasti feriti in bombardamenti da parte dei separatisti filorussi nell'Ucraina orientale nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Guardian. In questo periodo l'esercito ha registrato 96 bombardamenti, 81 dei quali sono avvenuti con armi pesanti, rispetto agli 84 del giorno precedente. È quanto emerge dal rapporto giornaliero della Joint Forces Operation ucraina, pubblicato questa mattina. Le forze separatiste, sottolinea il documento, hanno usato artiglieria pesante, mortai e lanciarazzi Grad.

Ore 8.20 - La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha difeso le misure adottate contro Mosca e respinto chi ha parlato di «risposta tiepida», spiegando che «queste sono le sanzioni più dure che abbiamo mai messo in atto contro la Russia». Intervistata da Sky News, Truss ha detto che le sanzioni «faranno male» al presidente russo Vladimir Putin, parlando di «una risposta forte» al riconoscimento dell'indipendenza delle due repubbliche separatiste ucraine. Putin, ha aggiunto, «non può giocare a divide et impera». Truss ha aggiunto che «non abbiamo ancora assistito a un'invasione su vasta scala, ma siamo molto chiari sul fatto che se il presidente Putin dovesse intensificarsi, noi, la comunità internazionale, aumenteremo le nostre sanzioni».

Ore 7.45 - Un incontro tra il presidente Usa Joe Biden e quello russo Vladimir Putin al momento non è in programma. Lo ha riferito nella notte la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, spiegando che gli Usa non «chiuderanno mai completamente la porta alla diplomazia», ma che è necessario un cambiamento di atteggiamento da parte della Russia. I dettagli di un eventuale incontro tra i due presidenti, ha detto Psaki, avrebbero dovuto essere discussi tra i capi delle due diplomazie, il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che avrebbero dovuto incontrarsi giovedì, ma il loro colloquio è stato cancellato.

Ore 7.38 - Biden, il summit negato con Putin e le armi ai Paesi Baltici. La posizione degli Stati Uniti - dopo aver varato le prime sanzioni contro la Russia - si è fatta più dura nei confronti di Mosca nelle scorse ore anche su due altri fronti. Il primo: il no di Biden a un vertice con Putin - per ora - esplicitato dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki («Non chiuderemo mai del tutto la porta della diplomazia, ma la diplomazia non puo’ avere successo a meno che la Russia non cambi strada». Il secondo: l’invio di truppe e mezzi nei Paesi Baltici: gli Usa invieranno circa 800 soldati di un battaglione di fanteria, provenienti da altre località in Europa; 40 aerei d’attacco per rinforzare le difese dei paesi sul fianco orientale della Nato; un contingente di caccia d’assalto F-35 e di elicotteri d’attacco AH-64 Apache. Biden ha descritto la mossa come puramente «difensiva», e ha affermato: «Non abbiamo intenzione di combattere la Russia».



Ore 7.00 - Il presidente russo Vladimir Putin - in un discorso trasmesso in tv in occasione della Giornata del difensore della patria - ha definito «non negoziabili» gli interessi e la sicurezza del suo Paese, ma ha poi apparentemente aperto al dialogo con gli occidentali: la Russia, ha detto, è pronta a trovare «soluzioni diplomatiche» con Kiev e l’Occidente sulla crisi ucraina. «Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili».

Ore 6.40 - Immagini satellitari pubblicate dall'azienda di tecnologia spaziale statunitense Maxar Technologies mostrano quello che viene descritto come un nuovo movimento di truppe e materiali nella Russia occidentale e il movimento di oltre un centinaio di mezzi militari nel sud della Bielorussia, in prossimità del confine con l' Ucraina. Lo riporta il sito della Bbc.

Ore 6.30 - «Le sanzioni non risolveranno nulla con la Russia. Difficile immaginare» che Mosca «cambi politica estera sotto la minaccia di misure restrittive». È il commento dell’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, dopo l’annuncio del presidente americano Joe Biden di nuove misure economiche contro Mosca in risposta alla crisi ucraina. «Non ricordo un solo giorno in cui il nostro Paese è vissuto senza subire alcuna restrizione dal mondo occidentale. Abbiamo imparato a lavorare in tali condizioni. E non solo a sopravvivere, ma anche a sviluppare il nostro Stato», ha proseguito il rappresentante di Mosca con un messaggio su Facebook. «Non c’è dubbio che le sanzioni imposte contro di noi danneggeranno i mercati finanziari ed energetici globali. Gli Stati Uniti non ne resteranno esclusi, i cittadini comuni subiranno tutte le conseguenze dell’aumento dei prezzi».

Ore 6.00 - Il «dispiegamento aggiuntivo» di truppe Usa nei paesi Baltici membri della Nato autorizzato da Joe Biden consisterà nel trasferimento di 800 militari americani dall'Italia. Lo hanno confermato la Casa Bianca e il Pentagono.

Ore 4.30 - Anche il Giappone ha deciso di imporre nuove sanzioni alla Russia. Lo ha confermato il premier nipponico Fumio Kishida in un incontro con la stampa, spiegando che le autorità monetarie sospenderanno l’emissione e il commercio di nuovi titoli sovrani russi in Giappone ed è previsto il congelamento dei visa e degli asset individuali dei funzionari delle due regioni del Donbass, oltre all’imposizione di un divieto sul commercio proveniente dagli stessi territori. Kishida ha anche detto che il Paese del Sol Levante ha riserve sufficienti di petrolio e di gas liquefatto (Lng), quindi non è previsto un impatto significativo sulle risorse energetiche nel breve periodo.

Le sanzioni alla Russia

Dai membri della Duma ai leader delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk fino alle banche e all'accesso della Russia ai mercati europei: l'Ue, la Gran Bretagna e gli Usa mettono in campo un primo, esteso, pacchetto di sanzioni contro la Russia provando a far sì che uno stretto coordinamento tra gli alleati renda ancora più dannose, per il Cremlino, le misure adottate in queste ore. Sono quattro le macro-categorie che finiscono nel mirino dell'Ue e degli alleati seguendo uno schema che, nel 2014, in occasione dell'invasione della Crimea, Bruxelles già adottò. «Per i sanzionati niente più shopping a Milano, feste a Saint Tropez, diamanti ad Anversa», ha sintetizzato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell.

Membri della Duma e oligarchi. Il primo binario delle misure approvate nel Consiglio Affari Esteri di Parigi è quello delle sanzioni individuali. A finire nella black list dell'Ue sono i 351 membri della Duma che hanno votato a favore del riconoscimento delle repubbliche del Donbass da parte di Mosca. Nel mirino anche 27 persone ed entità che hanno un ruolo nella minaccia all'integrità ucraina e che includono soggetti che sostengono finanziariamente o materialmente l'aggressione nei confronti di Kiev, chi ha un ruolo nelle azioni destabilizzanti sul terreno e chi opera in quella che l'Ue chiama «guerra di disinformazione». Londra, parallelamente, ha annunciato il congelamento degli asset britannici per tre oligarchi: Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg. Nessuna sanzione diretta, al momento, per il presidente russo Vladimir Putin.

Banche. Il primo a colpire gli istituti russi, in ordine cronologico, è stato il premier britannico Boris Johnson, che in mattinata ha imposto lo stop all'accesso alla City per Rossiya, Is Bank, General Bank, Promsvyazbank e Black Sea Bank. Ma anche le sanzioni adottate dall'Unione prendono di mira le banche russe ed in particolare gli istituti «che stanno finanziando le operazioni militari russe e altre operazioni nei territori» riconosciuti da Mosca.

Mercati. È una delle novità dell'ultim'ora del pacchetto di sanzioni: la limitazione al governo russo e allo Stato russo all'accesso ai mercati e servizi finanziari europei con l'obiettivo di colpire l'offerta di finanziamento del debito sovrano russo. La portata delle misure, che come tutte le altre finiranno sul tavolo del Consiglio Ue, dipenderà molto dall'ampiezza che Bruxelles vorrà dare alle limitazioni finanziarie dirette a Mosca.

Commercio. Come accadde per la crisi di Crimea, le sanzioni europee impongono il divieto di export e import tra l'Ue e le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Washington ha già annunciato un bando sugli investimenti e le attività commerciali e finanziarie da parte degli americani nelle regioni separatiste. Per gli Usa si tratta solo di una piccola parte delle misure che la Casa Bianca ha messo in campo.

Lista nera

La Russia ha creato «un elenco di ucraini da uccidere o di mandare nei campi». Un elenco che sarebbe pronto a rispettare nel caso in cui le forze russe dovessero invadere l'Ucraina. Lo scrive il Washington Post citando una lettera inviata dagli Stati Uniti al responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. La lettera non è datata e cita la condotta della Russia in alcune parti dell'Ucraina che occupa e dove verrebbero già verrebbero condotti «uccisioni mirate, rapimenti/sparizioni forzate, detenzioni ingiuste e l'uso della tortura». Il documento è firmato dall'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Sheba Crocker, e avverte che un'invasione russa dell' Ucraina creerebbe una «catastrofe dei diritti umani». Si parla anche dell'uso, da parte delle forze russe, di «misure letali per disperdere proteste pacifiche o per contrastare esercitazioni pacifiche di percepita resistenza da parte delle popolazioni civili».