Ucraina, lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi continua ad allenarsi: ma i giocatori iniziano ad avere paura

Lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi come è messo? Il campionato in Ucraina per ora non si ferma, ma i giocatori sono molto scossi e continuano ad allenarsi (a Kiev, non a Donetsk), sabato devono andare in trasferta al confine con la Russia, motivo in più per preoccuparsi. L'Ambasciata italiana ha mandato una mail agli italiani della squadra consigliando loro, se non possono partire, di fare scorte di acqua e cibo e di limitare gli spostamenti.

