Biden: "Lavoriamo con Berlino perché Nord Stream 2 non parta"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 22 febbraio 2022 "Lavoriamo con la Germania per essere sicuri che il Nord Stream 2 non parta, lo ripeto, non venga avviato". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev