Annuncio choc su Airbnb: 87 euro a notte per dormire in una tenda nel giardino. Il proprietario si giustifica

Scoppia la polemica in Gran Bretagna per un annuncio su Airbnb. Un host propone un alloggio da 87 euro a notte chiamandolo "Esperienza Glamping a Brighton" ma si tratta di una tenda nel giardino di casa sua. Il servizio costa 75 euro, più 12 di "tassa di servizio", e il suo prezzo ha indignato il web: alla fine risulta più caro di un vicino B&B a quattro stelle. Considerando anche che la temperatura della città di Brighton scende anche intorno ai 3 gradi la notte.

Dormire in una tenda per 87 euro a notte

L'host (l'ospite) si difende dicendo che si tratta di "un'esperienza glamping" (ovvero un campeggio di lusso). Specifica che la tenda, dotata di parcheggio, è disponibile per chi è in vacanza dal 9 gennaio. All'interno della tenda si trova un materasso sottile da campeggio. Non ci sono lenzuola o trapunte, ma solo un paio di coperte (di cui una con un buco) e diversi cuscini spaiati.

Inoltre l'ospite avrà accesso a una vasca idromassaggio, un parcheggio, un braciere e uno "spazio di lavoro dedicato". C'è anche la possibilità, scrive l'host di godere di una serata di "danze tradizionali asiatiche" insieme al padrone di casa.

Gli utenti «Prezzo esagerato»

Alcuni utenti hanno fatto notare che il costo è esagerato per il servizio offerto: per 28 euro puoi alloggiare in ostello, in un letto a castello in un dormitorio misto da 12 letto al Brighton Beach Inn. Puoi anche avere una camera singola con bagno in comune al bed and breakfast a quattro stelle New Steine ​​Hotel ti costerà 56 euro. Potresti anche spendere £ 73 per una camera doppia con bagno privato presso The Dream Catcher Luxury Rooms, che è valutato 9,4 su 10 su Booking.com.

«Goditi un tramonto in giardino»

L'host però è convinto di offrire un ottimo servizio: «Potrebbe essere solo una tenda ma nascosta in un grazioso giardino con vista sul mare» scrive sull'annuncio. «Proprio davanti alla tua tenda c'è un braciere con mobili da giardino e una vasca idromassaggio nelle vicinanze. Parcheggio fuori strada gratuito, hai anche accesso ai servizi della casa (doccia calda, servizi igienici, cucina completa). Godetevi un bel tramonto dal giardino, illuminato da un faretto a LED che cambia colore. E in certe sere, puoi essere intrattenuto dalla serata del focolare del padrone di casa con danze tradizionali asiatiche».

