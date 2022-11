UE chiede condivisione dati a Airbnb e altri attivi negli affitti a breve termine

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento per, con l'obiettivo di aiutare le autorità pubbliche a garantire uno sviluppo equilibrato di tale attività nell'ambito della sostenibilità del settore turistico. L'esecutivo UE riconosce che il proliferare di società come Airbnb può portare allaLe nuove norme intendono migliorare la raccolta e la condivisione dei dati provenienti dai locatori e dalle piattaforme online. Ciò fornirà elementi per l'elaborazione di "connesse al settore della locazione a breve termine", si legge in un documento della Commissione.Ildi affitti a breve termine su piattaforme online è. Secondo dati Eurostat, nel primo semestre del 2022 è aumentato del 138% rispetto allo stesso periodo del 2021. Inoltre, il numero di prenotazioni di alloggi a breve termine durante le estati del 2020 e del 2021 è stato superiore ai livelli del 2018.Il nuovo quadro proposto, una volta introdotto dalle autorità nazionali, armonizzerà i requisiti in materia di registrazione per i locatori e le loro unità immobiliari locative a breve termine (in particolare, i locatori dovrebbero ricevere un). Inoltre, chiarirà le norme volte a garantire che i numeri di registrazione siano esposti e controllati.Sul fronte della condivisione dei dati tra le piattaforme online e le autorità pubbliche, la Commissione UE propone che le piattaforme online dovranno condividererelativi al numero dei pernottamenti in locazione e dei locatariI dati generati in base alla proposta, in forma aggregata, saranno utilizzati per lesul turismo prodotte da Eurostat e confluiranno nel futuroLa proposta della Commissione sarà discussa in vista dell'. Dopo l'adozione e l'entrata in vigore, gli Stati membri disporranno di un periodo di due anni per istituire i meccanismi necessari per lo scambio di dati.