Amazon: boschi ed anfiteatri all'aperto per la nuova sede futuristica in Virginia

Spazi aperti accessibili per uso pubblico, un anfiteatro e un'area verde per concerti all'aperto, mercati degli agricoltori e film nel parco, questi gli elementi nel progetto Amazon per la sede di PenPlace nella contea di Arlington in Virginia.

Il fulcro della seconda e più grande impronta di Amazon HQ2 nella contea di Arlington è un futuristico e sbalorditivo edificio a spirale di vetro e vegetazione che si chiama "The Helix" e sarà il punto focale del nuovo sviluppo PenPlace.

In una dichiarazione, Amazon afferma che The Helix «includerà un percorso che consentirà alle persone di attraversare l'intera altezza dell'edificio e una varietà di spazi per il lavoro o il relax individuale e di squadra». Progettato per riflettere una forma comunemente presente in natura, The Helix sarà aperto al pubblico nei fine settimana selezionati ogni mese. Nel quartiere ci saranno poi tre edifici di 22 piani e migliaia di uffici.

«Abbiamo progettato uno spazio di lavoro per i nostri dipendenti che darà la priorità alle aree per la collaborazione, la luce naturale e una costante interazione con la natura», ha detto Amazon commentando il progetto degli spazi d'ufficio.

Sebbene l'aspetto visivo degli edifici proposti sia futuristico, Amazon ha sottolineato che il design è studiato per trasmettere un senso di comunità espresso nella conformazione delle altezze. Il complesso comprenderà spazi accessibili per uso pubblico, un anfiteatro di fronte a un'area verde centrale per ospitare concerti all'aperto, mercati contadini e film nel parco ed anche un'area boschiva e uno spazio per camminare.

Ci sono progetti per padiglioni commerciali e ristoranti e persino un asilo. Unica cosa non visibile nel quartiere saranno i parcheggi: Amazon propone parcheggi sotterranei e un accesso sotterraneo per i camion di spedizione, che spera limiterà il traffico in un'area che molte persone nella contea di Arlington hanno detto deve essere più favorevole ai pedoni.

«La ricezione della presentazione odierna della planimetria del sito è l'inizio della revisione pubblica della prossima fase dell'HQ2 di Amazon. Arlington attende con impazienza di dare il via a un completo processo di revisione della comunità, come facciamo con tutti gli sviluppi proposti per la planimetria del sito, in cui i vicini e le parti interessate avranno l'opportunità di rivedere i concetti di progettazione in modo più dettagliato e molteplici opportunità per fornire input», il presidente del consiglio dei supervisori della contea di Arlington, ha dichiarato. «Ci aspettiamo che il processo si concluda con la proposta presentata alla Commissione di pianificazione della contea e al consiglio di contea entro la fine dell'anno».

Amazon ha affermato che i suoi nuovi edifici «sono progettati per essere LEED Platinum, la più alta certificazione per uno sviluppo sostenibile rilasciata dal Green Building Council degli Stati Uniti. Il progetto include anche un sistema di riscaldamento e raffreddamento centralizzato completamente elettrico che funzionerà con energia rinnovabile al 100% da un parco solare situato nella contea di Pitt». La costruzione inizierà immediatamente e dovrebbe terminare nel 2025.

