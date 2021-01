Amazon Fresh, arriva a Milano la spesa consegnata in giornata (Roma deve attendere)

Arriva Amazon Fresh, il nuovo servizio di consegna spesa in giornata, disponibile su Milano da oggi direttamente sul sito e sull'app Amazon. Il servizio, che offre una selezione di oltre 10mila prodotti, è compreso nell'abbonamento Amazon Prime ed è disponibile per tutti i clienti Amazon Prime di Milano e delle zone limitrofe coperte a partire da oggi. Lo comunica una nota. La consegna della spesa in giornata, si legge, sarà estesa ai clienti Amazon Prime a Roma e in altre città prima della fine dell'anno. I clienti Amazon Prime, prosegue la nota, potranno fare la loro spesa e riceverla in giornata, in finestre di due ore a scelta, senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro. I clienti Amazon Prime che si trovano nelle aree con Cap idonei, portanno richiedere l'invito per iniziare il proprio shopping con Amazon Fresh e riceveranno conferma via mail quando sarà possibile fare la spesa. Inoltre, con Amazon Fresh i clienti possono scegliere la comodità della consegna in una finestra programmata di un'ora al costo di 4,99 euro per ordini superiori ai 50 euro.

«Sappiamo quanto i clienti Amazon Prime di Milano amino la comodità di ricevere la propria spesa in giornata, e siamo entusiasti di poter offrire loro un'esperienza di acquisto ancora migliore con Amazon Fresh», ha commentato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Italia, Spagna e Francia. «Da oggi, con la possibilità di fare la spesa nel negozio Fresh, si arricchisce e completa il nostro servizio di consegna della spesa in giornata su Amazon.it che include anche l'offerta proposta da U2 Supermercato, il nostro partner di vendita in città».

