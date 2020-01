Iran: «Aereo non colpito da un missile, è tutta una grande bugia»

L'Iran sostiene che l'aereo ucraino caduto non sia stato colpito da un missile e accusa chi sostiene il contrario di dire «una grande bugia». «Una cosa è certa: questo aereo non è stato colpito da un missile», ha ribadito stamani in una conferenza stampa il presidente dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana, Ali Abedzadeh, negando le accuse secondo cui il Boeing ucraino precipitato all'alba di mercoledì a Teheran sia stato abbattuto per errore da un razzo iraniano.

L'Iran chiede agli Stati Uniti di attendere i risultati dell'inchiesta sull'incidente aereo di mercoledì scorso e bolla come «una grande bugia» le tesi secondo cui il Boeing 737 dell'Ukraine International Airlines sarebbe stato colpito da missili iraniani nelle ore di alta tensione dopo l'uccisione in Iraq del generale iraniano Qassem Soleimani. «Nessuno si assumerà la responsabilità di una così grande menzogna una volta che si saprà che si tratta di una tesi disonesta», ha detto il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei, citato dai media iraniani. Rabiei ha denunciato quella che considera un'«operazione» di guerra «psicologica del governo degli Stati Uniti» e ha affermato che - «secondo le norme internazionali» - «possono partecipare» all'inchiesta sulla sciagura aerea l'ente per l'aviazione dell'Iran, dove è avvenuto l'incidente, e dell'Ucraina, le autorità di Kiev, Boeing e i francesi. Una delegazione di esperti ucraini è già in Iran e il portavoce ha chiesto alla «Boeing di inviare suo personale per partecipare al recupero dei dati delle scatole nere». La Repubblica Islamica, ha ripetuto, «dà il benvenuto alla partecipazione di tutti i Paesi che hanno perso loro connazionali nell'incidente».

