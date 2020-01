Iran, Agenzia europea Easa: «Stop al sorvolo in spazio aereo Iraq»

«Alla luce dei recenti eventi in Medio Oriente, l'Easa ha contattato le autorità aeronautiche nazionali dell'Ue per raccomandare di evitare i voli commerciali nello spazio aereo iracheno, come misura precauzionale». Lo riferisce la stessa Agenzia europea per la sicurezza aerea precisando che «alcuni Stati membri e paesi hanno già diffuso informazioni in tal senso alle proprie compagnie aeree e diverse compagnie aeree hanno risposto al rischio adeguando le rotte».

«Questa raccomandazione iniziale si basa sulla revisione di tutte le informazioni pertinenti attualmente disponibili», precisa l'Easa. «Parallelamente, l'Agenzia sta collaborando con la Commissione europea e le autorità nazionali per effettuare una valutazione completa della situazione per determinare le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'aviazione nella regione. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione».

